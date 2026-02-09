綠白合可能嗎？蕭旭岑直言邏輯不通：對柯文哲有信心

國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受政論節目專訪時表示，對前民眾黨主席柯文哲及藍白合作有堅定信心，並強調從邏輯上判斷，綠白合作根本不可能發生。隨著2026地方大選逼近，藍白是否持續合作備受關注。

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照／中天新聞）

針對柯文哲日前拋出「藍白合」可能變成「藍白分」的說法，外界解讀為藍白可能從分工合作走向分手，蕭旭岑在政論節目《中午來開匯》直言，「我對藍白合有非常堅定的信心，對柯文哲也有信心」。他強調，聽柯文哲講話必須看前後文脈絡、不可斷章取義，民進黨一定希望藍白陣營內鬨、見縫插針，才會出現這類解讀。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑透露，許多民眾黨友人致電向他表達感謝，認為他幫柯文哲的說法緩頰。他向所有支持者喊話，絕對不會發生大家所擔心的情況，因為藍白合作的目的就是針對總統賴清德濫權，將國家帶向懸崖邊緣的現況。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

蕭旭岑進一步指出，柯文哲遭羈押一年，甚至現任民眾黨主席黃國昌也遭放話要被關，他質疑「那民眾黨支持者怎麼可能支持綠白合呢？從邏輯上就知道不可能」。他再度重申，國民黨與民眾黨是合作的好朋友，否則不可能在立法院一起合作通過利國利民的法案，因此不需要在意謠言枝枝節節的事情。

