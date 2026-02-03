綠白合恐無望？斥王義川「顛倒是非」 陳清龍：是你主動打給我

民眾黨團新任總召陳清龍。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨6位不分區立委今（3日）宣誓就職，對於民進黨立委王義川日前於政論節目透露，有民眾黨新任立委致電給他說「以後事情好好講」，並稱民眾黨接下來在立院會比較溫和，被解讀有綠白合機會。民眾黨新任黨團總召陳清龍受訪直言，王義川「顛倒是非」，是對方致電給他，他才回電，並指民進黨就是見縫插針，自己藍綠都已很多朋友。

王義川日前於《三立》政論節目「驚爆新聞線」提到，新的民眾黨立委6位，他認識3位，上週六他接到一位新任白委的電話，對方說：「阿川，以後事情好好講，我們不一定要喊得那麼大聲，有什麼我們好好溝通，你就知道好好溝通，不要這麼大聲。」他認為民眾黨接下來立法院會比較溫和，不會大小聲，當場名嘴陳敏鳳就解讀應是指陳清龍，而王義川說話時，也似乎刻意模仿陳清龍有點沙啞的聲音。

陳清龍上午就職後接受媒體聯訪，被問到王義川的說法，被解讀未來有無機會綠白合？雙方談了哪些內容？陳清龍指出，民進黨就是見縫插針，他當了20幾年的民意代表，藍綠都有很多的朋友。

陳清龍說，他在這邊很正式的跟「阿川」王義川說，「阿川啊！是你主動打電話給我的。」他重申，是王義川親自主動打電話給他，這部分他必須要做說明。

陳清龍表示，我們開大門、走大路，任何福國利民的法案，各政黨都可以坐下來談，我們希望台灣更好，讓台灣這個國家往前走。

「所以，有關王義川說我致電給他，我在這裡……阿川是顛倒是非」，陳清龍強調，是對方致電給他，他回電，他必須在這裡做正確的說明。

陳清龍說，王義川打給他的時候，他正在跑行程，禮貌上行程結束後，當然回電給王義川，過去大家在台中市議會也都認識，所以禮貌性地寒暄，當然，雙方也聊到未來有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談，大家都是為國家、為台灣好。

