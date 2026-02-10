綠白合有可能？ 國民黨批評邏輯不通：對柯文哲有信心

國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

各黨正積極布局2026地方大選，這次地方大選國民黨和民眾黨是否會「藍白合」，備受關注。對此，國民黨副主席蕭旭岑直言，自己對藍白合有非常堅定的信心，對民眾黨創黨主席柯文哲也有信心。他強調，從邏輯上就知道不可能綠白合。

民眾黨前主席柯文哲日前拋出「藍白合」也可以變「藍白分」說，被外界解讀藍白可能從分工合作變成分手，「綠白合」議題甚囂塵上。

國民黨副主席蕭旭岑9日接受政論節目《中午來開匯》專訪時表示，「我對藍白合有非常堅定的信心，對柯文哲也有信心與信任。」柯是快人快語，應該看柯講話的前後文，不可斷章取義，民進黨希望藍白內鬨、見縫插針，才會有此解讀。

蕭旭岑透露，許多民眾黨好朋友打電話給他，感謝自己幫柯文哲「藍白分」的說法緩頰。他強調，藍白有共識，就是總統賴清德濫權，把國家帶到懸崖邊緣，大家共同的目標是下架賴清德，台灣才能保平安。

他指出，柯文哲遭羈押一年，甚至現任民眾黨主席黃國昌也遭放話要被關，這樣的情形下，「民眾黨支持者怎麼可能轉去支持綠白合呢？邏輯上，就知道不可能。」

蕭旭岑重申，國民黨與民眾黨是好朋友，否則怎麼可能在立法院一起合作通過有利民生的法案？還不是因為藍白合，因此不需要在意枝枝節節的事情。

