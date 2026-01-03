綠白合有可能？王義川驚爆：黨內有人常在中常會「說1事」

政治中心／劉宇鈞報導

王義川說，民進黨內有人不斷且常常在中常會裡說要跟民眾黨好好談。（圖／54陪審團）

前民眾黨主席柯文哲2日到立法院拜會國民黨及民進黨團，各界開始討論「綠白合」議題。民進黨立委王義川今（3）日說，民進黨內還是有人，不斷且常常在中常會裡說要跟民眾黨好好談。

王義川在三立政論節目《54陪審團》表示，昨日柯文哲跟民進黨團總召柯建銘兩個在上面講了十幾分鐘，兩人到底講了什麼，當然沒有人知道，可是過了兩三個小時，去民進黨團開會的時候，兩人一坐下來，一副就是要來宣佈結果。

王義川提到，柯建銘一開始就直接進入主題，包含總預算問題等，柯文哲就回說該處理的事會處理，還稱柯建銘以前就有辦法處理，現在怎麼沒辦法，而民進黨團書記長陳培瑜就直言，下禮拜二程序委員會，民眾黨就展現誠意，看擋不擋國防預算。

王義川指出，禮拜二很關鍵的原因是，程序委員會當中，民進黨九個，國民黨九個，加上民眾黨的劉書彬，藍白加起來十個，如果主席是國民黨，就會是九比九，這時主席可以決定，那結果就是都聽藍白了，如果劉下禮拜二不去開會，因為下禮拜主席是翁曉玲，翁坐上去主持，國民黨剩八個，民進黨有九個，表決的話，案子就可進到委員會。

王義川認為，所以對柯文哲來說，柯只要叫劉書彬下禮拜二不要去開程序委員會，這就是很大的誠意了。

對於綠白是否還有合作可能性的問題，王義川透露，民進黨內還是有人，不斷且常常在中常會裡頭說，要跟民眾黨談，「反正就是有人這樣講」，就是要跟民眾黨談、好好談。

