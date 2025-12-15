綠白合有戲！高嘉瑜曝「這人」卸任是關鍵

▲前民進黨立委高嘉瑜表示，儘管現在綠白對立嚴重，「只要黃國昌卸任，未來空間就是無限寬廣」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨以人數優勢，持續在立法院通過爭議法案；有傳聞指出，民進黨有意「換掉立院總召柯建銘」，爭取和民眾黨合作；對此，前民進黨立委高嘉瑜表示，儘管現在綠白對立嚴重，「只要黃國昌卸任，未來空間就是無限寬廣」。

高嘉瑜日前在節目上表示，黃國昌明年2月就要卸任了，而他的路線很清楚就是藍白合，而柯文哲如果要走民眾黨自己的路，只要能換最大利益，可能是藍、綠都可以合作，相信到時民進黨的任何政策，跟柯文哲談是有很多空間的。

高嘉瑜認為，只要黃國昌卸任之後，未來的空間就是無限寬廣，儘管目前看來是沒什麼空間，但未來的話就不一定。

高嘉瑜強調，所謂的綠白合，也要底下的支持者同意，畢竟現在民進黨跟民眾黨對立很嚴重，支持者互相仇視，但她相信，只要是在整個台灣好的大前提之下，慢慢會有些可以洽談的空間。

