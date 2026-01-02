綠白合有譜？柯建銘8個字藏玄機 柯文哲自嘲「欽差要犯」

民眾黨前主席柯文哲今(2日)為「人工生殖法」奔走立法院，與民進黨團總召柯建銘單獨會談約15分鐘。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿今(2日)拜會立法院民進黨團，主張沒爭議的民生法案優先處理；綠營呼籲，民眾黨應在程序委員會讓總預算及軍購排進議程。至於綠白合與否，民進黨團總召柯建銘語帶玄機回應，「你們沒有看出來嗎？」柯文哲則幽默自嘲是「欽差要犯」。

陳昭姿力推代理孕母入法，但行政院所提「人工生殖法修正草案」，將代孕制度脫鉤處理。柯文哲今天下午在陳昭姿陪同下，拜會民進黨團辦公室尋求支持。柯建銘對兩人的首次到訪表達歡迎，並表示「既然來了就直話直說」。

柯文哲拜託人工生殖法 柯建銘籲幫忙軍購及總預算

柯文哲指出，沒有爭議的民生法案可先處理，這也是陳昭姿擔任立委的最大願望；自己因忙於官司並坐牢一年，這禮拜出來幫忙，在立法院只要有老柯(柯建銘)，都可以解決。

對此，柯建銘回應，行政院已提出「人工生殖法修正草案」，民進黨團將按院版走，若沒有結論，就尊重立法院。他話鋒一轉，強調民進黨期待談的是軍購和總預算案，希望民眾黨能夠幫忙。

柯文哲表示，「你們坐下來喬就好」、「你老大啊」。柯建銘則說，「喬要你們同意啊」，「軍購和總預算在柯文哲眼中，立法院是可以坐下來談的，我們就期待」。柯文哲接話說，「該怎麼做就怎麼做」。

總預算案被擋 陳培瑜盼民眾黨程委會表態

民進黨團書記長陳培瑜也直接向柯文哲喊話，指出總預算案目前在程序委員會被擋住，若不進委員會討論，「坐下來喬也沒用」；民眾黨在程序委員會擁有關鍵席次，期待下週二(6日)能看到民眾黨展現態度。柯文哲則稱，他現在沒有官職，還是朝廷欽差要犯。

此外，陳昭姿表示，「人工生殖法」將近20年未修，台灣出生人數預估僅約10萬人，已成為嚴重的國安危機。雖然政府推動不孕症補助，但試管嬰兒補助已達飽和點，她長期關注因疾病或生理因素無法孕育後代的人，希望能將代孕納入法規。

陳昭姿強調，民眾黨團推出的版本是最嚴格的，願基於生育權、健康權與國安問題，針對各界疑慮進行修正與討論，也希望能與執政黨立委好好討論。

鍾佳濱：民眾黨與民進黨未來可走近一點

民進黨團幹事長鍾佳濱則回應，陳昭姿多次在議場很誠懇溝通，而3個黨團的草案版本中，國民黨團最嚴格、民眾黨團最開放，民進黨則是走中道立場；建議柯文哲，未來民眾黨團可以和民進黨走近一點，案子可能比較容易通過，希望未來有更多機會合作。

最後，媒體關切綠白可能合作？柯建銘未正面回應，僅表示「你們沒有看出來嗎？」至於是否一笑泯恩仇？柯文哲則說，本來就沒有仇。

