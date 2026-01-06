綠白合有譜？民進黨團證實「這2事」可成契機 盼柯文哲發揮影響力

即時中心／黃于庭報導

民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正，力推代孕入法，前黨魁柯文哲日前陪同前往民進黨團拜會，期盼該法案獲得朝野支持。綠營黨團總召柯建銘表示，大家比較期待談的是總預算及軍購案，希望能夠幫忙；柯文哲則笑回，該怎麼做就怎麼做，外界好奇是否會促進綠白更進一步合作？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（6）日回應，期盼未來能在柯文哲的影響力之下，讓2黨有進一步的合作可能。

鍾佳濱表示，柯文哲日前來到立法院，他很清楚彰顯出，希望新年度民眾黨能成為具有影響力的關鍵少數，當然柯建銘也很誠懇向對方請託，中央政府總預算、國防特別條例，期盼能得到民眾黨支持；而柯文哲並沒有推辭，只是很謙虛地說，自己影響力沒有想像那麼大。

不過，鍾佳濱還是喊話，未來能在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨與民進黨有進一步的合作可能，而關於合作的起點，希望就從預算審議付委開始討論。

至於柯文哲是否會成為「綠白合」契機，鍾佳濱指出，民眾黨的2年條款，是他們對社會的承諾，黨部內規如何處理民進黨都尊重；而民眾黨主席黃國昌表達辭去立委職務，2月之後投入縣市長選戰，這當然也是他個人的規劃。

鍾佳濱說，未來各政黨間的合作、分工、競爭，都是民主常態，民進黨團誠懇希望，能以年度政府總預算、國防特別條例交付審查當作新契機，未來民進黨很願意與在野黨就議題來討論，只要是對國家、對人民福祉有幫助，都會加以考量。

