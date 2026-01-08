即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨前主席柯文哲，先前赴立法院拜會朝野黨團，希望能幫助白委陳昭姿力推的「代理孕母」納入《人工生殖法》修法，還和民進黨立院黨團總召柯建銘單獨會面15分鐘，讓外界好奇是否會因在代理孕母議題促成綠白合的第一步。對此，民進黨立委劉建國今（8）日前往立法院衛環委員會主持會議前，接受媒體堵問時表態了！

劉建國今日主持立法院衛環委員會，就是要排審《人工生殖法》草案是否要納入代理孕母一事；由於先前柯文哲之前拜託柯建銘幫忙，也讓外界傳出柯建銘希望該法能送出委員會，劉建國受訪則表示，衛環委員會審查任何法案，基本上都會讓委員充分討論，「一直以來我主持會議就秉持這個原則，目前來講我們是照這個原則進行相關法案討論」。

廣告 廣告

另外，針對柯文哲是否想拜會包含劉建國等在內的衛環委員，劉建國則證實，陳昭姿有跟他說過此事，但陳昭姿跟他討論這個事情都已經有充分溝通，而他也能理解陳昭姿推動法案的堅持與想法，兩人後來就去找柯建銘表達意見。

快新聞／綠白合第一步？立法院今排審《人工生殖法》修法 劉建國表態了

民進黨立院黨團總召柯建銘（左）、民眾黨前主席柯文哲（右）。（圖／民視新聞資料照）

記者也問，柯建銘是否希望可以盡快推動整體進度，這也被解讀是綠白合的第一步，劉建國則強調，不管怎麼樣的說法，但他在衛環委員會一直處理法案的審查，一切就依照程序，讓所有人可以充分討論的時間與空間。

劉建國也指出，由於修法要非常慎重，沒有期待修法過後就能千古留名，但一定要非常慎重嚴謹，不能修錯法，到時候恐遺臭萬年，因此一定會讓朝野委員針對法律案充分審查跟討論。

原文出處：快新聞／綠白合第一步？立法院今排審《人工生殖法》修法 劉建國表態了

更多民視新聞報導

賴總統提倡價值外交 林佳龍：NGO是台灣最溫暖的夥伴

柬埔寨瞎扯「台灣是中國的」 外交部震怒開嗆

陳舒怡遭點名為「台獨打手幫兇」 周軒曝中國盤算

