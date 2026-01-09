綠白合鋪路？吳子嘉揭柯文哲獨留陳昭姿內幕

▲民眾黨立委陳昭姿未簽「2年條款」離職書。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但其中，陳昭姿尚未簽署離職書，傳出因前黨主席柯文哲曾允諾陳昭姿，代孕法完成後再離職即可。而針對柯文哲為何獨留陳昭姿？《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（8）日指出，春江水暖鴨先知，陳昭姿跟獨派關係非常良好，因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。

吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，陳昭姿開始嗆聲了，說她沒有簽「2年條款」，如果沒有簽，跟民眾黨將來田無溝、水無流，就繼續當她的立委。若黨部要把立委開除，一定要有中央黨部公文發到中選會，撤銷名單、更換名冊。但現在沒有辭職書，公文發不出去了，你不能動她，也不能偽造文書，她也沒有犯罪，也沒有被黨章處理、沒有黨規處理，若就這樣把人換掉，這是講不通的事情。

吳子嘉認為，柯文哲留陳昭姿的目的何在？這很簡單，因為陳昭姿跟獨派關係非常良好，春江水暖鴨先知。按照柯文哲3月26日的判決，恐怕判10年起跳，因為只有如此，綠營才可以排除掉柯文哲出來選2028的可能。而柯文哲若要重出江湖，又被判10年的話，他唯一的機會就是綠白合。因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。

