「綠白合」有底線！立院民進黨團批柯文哲：司法獨立不能交換政黨合作

記者楊士誼／台北報導

柯文哲拜訪各黨團遊說法案，引起外界對綠白合作的想像。（圖／民眾黨提供）

前民眾黨主席柯文哲上週來到立院遊說人工生殖法修法草案，外界期盼政黨之間或能展開合作。民進黨立院黨團今（7）日指出，各黨若有共同目標仍可推進，然柯文哲暗指執政當局用司法迫害異見者的發言是糟蹋司法，政黨合作應基於公共政策討論，希望未來能夠光明磊落談論合作，守護進步價值。黨團也呼籲在野黨，應讓國防預算特別條例、總預算等進入委員會討論並凝聚共識，立法院是能做到的。

民進黨團上午召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，記者會一開始，黨團也為昨夜跳傘的F-16飛官辛柏毅祈福，盼他能平安歸來。黨團幹事長鍾佳濱表示，柯文哲日前來立院拜會各黨，外界對「政黨合作」有所期待，民進黨做為立院黨團之一，各黨之間價值理念或有不同，但有共同目標還是可以合作推進。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，然上週柯文哲一些發言讓社會有所遐想。他表示，政黨合作是基於公共政策討論，不能拿司法獨立交換，柯文哲一直暗指檯面上政治人物或有言論免責權保護的立委，若受到司法追訴，會是民進黨可控制的事項。甚至指責執政當局能用司法迫害不同意見者，這樣的發言已經超越社會大眾對於司法獨立的認知，如此糟蹋司法非常不應該，對此不能接受，希望未來能夠光明磊落談政黨合作，守護進步價值。

副幹事長范雲表示，台灣社會公民素養高，能在立院共同守護進步價值。她指出，內政委員會討論國安法、明天衛環委員會也討論人工生殖法，這都是政黨間還沒有共識的，在兩個委員會中，都呼籲要充分討論、凝聚委員會與社會共識，並釐清爭議。她也表示，各黨在青年基本法、外送員保障法等上都能做到，這代表衝突都能透過討論與共識解決，讓社會在價值上也形成共識。

副幹事長沈伯洋表示，程序委員會沒有審定國防預算特別條例與總預算，但還是希望各黨還是以國家為優先，政治意見不同沒關係，但保護國家層面應該不會有疑慮，國防特別預算包括購買飛彈、加強後備力量等非常需要現在開始進行，若在野黨有疑慮都可進入國防外交委員會審查，為何不進去委員會？啟人疑竇。他也強調，已經準備好討論相關事項，但遲遲等不到預算進入委員會，就是在拖台灣的時間。

書記長陳培瑜表示，希望人民看見民進黨團對爭議法案有落實討論、公開透明的決心，期待週五院會協商討論時，在排定議程上在野黨打算讓什麼提案過關？有許多爭議問題需要大家好好討論，但目前沒看到釋出善意，但仍期待可以看到推進。

更多三立新聞網報導

周玉蔻示警：民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴⋯

「人工生殖法」綠白合第一步？王世堅喊希望合作：不是一部法案能促成

黃國昌「壯烈」畢業秀 媒體人曝：選新北市長肯定找理由溜之大吉

F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」

