「綠白合」有譜？「台中幫」淵源有望助攻蔡其昌問鼎總召大位

民眾黨團新任總召陳清龍上台，和民進黨的蔡其昌(見圖)則可能夠拉出一條「台中幫」的淵源。（攝影／胡智凱）

2月底立法院新會期開議之前，立法院民進黨團的「龍頭之爭」漸趨白熱化，由「萬年總召」柯建銘對上「Team Taiwan領隊」蔡其昌。這不僅是一場黨內人際關係的實力較量，更是攸關賴清德政府在「朝小野大」困局中，能否尋得突圍的契機，因此哪個人選更有機會促成「綠白合」，將會是一個關鍵加分題。

蔡其昌若接總召能改善朝野氛圍？王世堅這樣看

廣告 廣告

民進黨團總召一職長年由柯建銘擔綱，而有「萬年總召」的美譽，其嫻熟的議事操作與折衝能力，在過去數十年中為民進黨立下汗馬功勞。然而，自去年大罷免失利後，黨內檢討聲浪四起，認為面對新國會三黨鼎立的「暴力溝通」時代，柯建銘的傳統戰法恐已逐漸失靈。



上個月底，曾任立法院副院長的資深立委蔡其昌正式宣布登記參選民進黨團總召，正面挑戰「萬年總召」柯建銘。黨內較被藍白所接受的立委王世堅旋即開出「第一槍」，呼籲柯建銘應「知所進退」，讓具備副院長歷練、且風格較為理性的蔡其昌接棒，以尋求朝野溝通的契機。

當時王世堅表示，若蔡其昌擔任總召，朝野氛圍會比較和諧，「至少蔡其昌是比較講理的，他不會不假思索地把朝野談不好的事情都當成對抗...不至於動不動把對立拿到檯面上來。」

柯建銘與柯文哲有新竹淵源，蔡其昌則有「台中幫」淵源

這場總召之爭背後，不僅是一場黨內人際關係的實力較量，更是攸關賴清德政府在「朝小野大」困局中，能否尋得突圍的契機，因此哪個人選更有機會促成「綠白合」，將會是一個關鍵加分題。

只見柯建銘的連任起手式是與民眾黨創黨主席柯文哲同台，且柯文哲拋出協助通過預算來交換民進黨支持代理孕母法案，雖最終以失敗告終，但柯建銘與柯文哲有新竹淵源且說得上話，這是確定的。

如今隨著民眾黨團新任總召陳清龍上台，蔡其昌則是能夠拉出一條「台中幫」的淵源。立法院榮譽顧問陳柏惟並公開揭露：「其實我偷偷跟大家講一下啦！上一次2022年的時候，這位陳清龍是支持蔡其昌的。」

陳清龍認了「都是朋友」：都可以坐下來談

綠營人士指出，陳清龍雖屬民眾黨陣營，但他與蔡其昌在台中地方事務上長期保有良性互動；蔡其昌在擔任立法院副院長期間，對於台中交通、重大建設的爭取不遺餘力，與陳清龍在地方議題上多次合作，因此不排除有機會轉化為「綠白合」的基礎。

綠營人士續指，曾任台中市交通局長的民進黨立委王義川，也是「台中幫」一員，同樣跟蔡其昌、陳清龍都有交情。王義川日前便揭露，陳清龍上任立委前曾跟他通過電話，稱「以後有事情好好講，有什麼我們好好溝通。」

陳清龍接受媒體聯訪時表示，是王義川先打電話來，但自己跑行程沒接，所以後來回電給王義川。不過他也承認「大家都是朋友」，且未來民眾黨「開大門，走大路」，只要有任何福國利民的法案，任何政黨都可以坐下來談，為國家好、為台灣好。

綠營人士：變數仍在黃國昌與柯文哲

儘管柯建銘與蔡其昌各自具有跟民眾黨要角的淵源，不過綠營人士仍保守看待「綠白合」的前景。綠營人士指出，黃國昌是徹底奉行「藍白合」與「反綠」路線，且他現在仍是黨主席，並對外聲稱仍會「督軍」民眾黨團，因此能否突破黃國昌的阻撓，新會期仍須持續觀察。

綠營人士也說，柯文哲雖未奉行「藍白合」，但他對於「綠白合」總是獅子大開口，若民進黨團不能接受他的交換條件，就如之前的代理孕母法案，那麼「綠白合」也依舊存在變數。

最後，綠營人士強調，2026年最關鍵的還是年底的地方大選，民進黨整體策略跟步驟還是要以此為主，若在立法院能夠「綠白合」固然很好，但也需注意這是一把兩面刃，別為了合作而合作，導致交易掉民進黨的核心價值，否則會讓支持者及基本盤失望。





(原始連結)





更多信傳媒報導

英國在台辦事處代表逛迪化街 獲市長蔣萬安交換禮物佛跳牆

賴清德與蕭旭岑兩極路線政治訊號 翁履中示警國民黨被當靶邊緣化

不對稱作戰再添利器！創未來T.Scope套件 彈道解算開外掛變身神射手

