綠白合「湯圓外交」!蘇巧慧：吃了才會當選 陳世軒收下祝福

參選新北市長的民進黨立委暨市黨部主委蘇巧慧今(29日)到新莊後港昭德宮參拜，隨後民眾黨新北市議員陳世軒也突然出席與蘇巧慧同台，蘇更替他盛湯圓，更稱「吃了才會當選」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026九合一大選倒數，各黨也勤跑行程。其中參選新北市長的民進黨立委暨市黨部主委蘇巧慧今(29日)到新莊後港昭德宮參拜，隨後民眾黨新北市議員陳世軒也突然出席與蘇巧慧同台，蘇更替他盛湯圓，更稱「吃了才會當選」，陳世軒表示，「非常謝謝委員的祝福，我收到了，也把湯圓吃了，保佑明年順利」。

和蘇巧慧同台的陳世軒受訪表示，上午的宮廟行程是地方盛事，因此過來參拜。而蘇巧慧幫他盛湯圓，陳世軒對此也說「非常謝謝巧慧委員的祝福，我收到了，也把湯圓吃了，保佑明年順利」。上一場活動也有遇到蘇巧慧，因這是蘇的選區，因此兩人在地方上經常遇到彼此。

至於是否會和民眾黨主席黃國昌合體跑行程？陳世軒說，他每天都跟黃國昌合體到處走，明天也會到新店，黃國昌勤走基層也耕耘地方，此外之後隨著選舉行程在走，也會上架與黃國昌的合體看板。

