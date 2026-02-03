綠白合？ 王義川稱致電「好好講」 陳清龍：顛倒是非

台北市 / 綜合報導

立法院新的會期開始了，民進黨立委王義川爆料，有民眾黨的新任立委打電話給他，說以後事情好好講，不一定要喊得那麼大聲，外界解讀，有綠白合的可能嗎？而且外界揣測，對方是民眾黨團新任總召陳清龍，但陳清龍指出，這是顛倒是非，自己只是回電給對方。而另外，昨(3)日在立法院宣誓就職的李貞秀，成為我國第一位具有中配身分的立委。外界關注李貞秀是否放棄中國國籍，李貞秀今天秀出機票和中國的高鐵票，證明自己有去放棄國籍，但「公安局不受理」李貞秀強調自己只有中華民國護照，從沒拿過中華人民共和國護照，但一度脫口而出「唯一只有中華人民共和國國籍」民眾黨團主任陳智菡立刻提醒她。

民眾黨新任不分區立委就職，其中李貞秀成為我國史上第一位具有中配身分的立委，也因為國籍問題引發爭議。

記者VS.立委(眾)李貞秀：「(花十秒鐘宣布)，(您放棄中華人民共和國國籍嗎在這邊)，我唯一只有中華人民共和國國籍啊，我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，沒有我沒有一天，拿過中華人民共和國的護照，我從來沒有過。」

記者VS.立委(眾)李貞秀：「(所以您只有中華民國的國籍)，對我從出生到今天，唯一的一本護照僅有的一本護照，就是中華民國護照，(妳剛剛口誤)，(妳說成是中華人民共和......)，我沒有我說的，我沒有拿過中華人民共和國的護照，沒有口誤，那是我唯一僅有的一本護照，就是中華民國護照。」

記者提出是否口誤，民眾黨團主任陳智菡也立刻提醒，民眾黨團主任陳智菡：「喔喔喔對對對我只有，喔對抱歉抱歉我只有中華民國的護照。」重申只有中華民國護照，李貞秀強調她已經去中國嘗試辦理放棄國籍。

立委(眾)李貞秀：「縣公安局完全不受理，但是我沒有放棄，我又再跑了一趟，市公安局出入境管理處，同樣不被受理。」李貞秀拿出機票和中國高鐵票，表明自己使用中華民國護照，出入中國則使用台胞證。內政部1月底就發函，要求李貞秀依國籍法辦理放棄中國國籍程序。

立委(眾)李貞秀：「昨天我的辦公室收到內政部的公文，同時它還附了一份簡體的公文，我都不知道什麼時候中華民國的內政部，開始幫對岸跑公文了。」

而根據我國國籍法，其實也有所謂緩衝期，國籍法第20條之4規定，要在就職日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

輔大學士後法律學系助理教授姚孟昌：「放棄國籍的那個國家的行政作業時間，一年後沒辦法完成就依照國籍法20條解職。」而對於李貞秀的案例，兩岸之間的特殊情形受到許多討論與爭議。

而根據中華人民共和國的國籍法，中國公民可以經申請批准退出中國國籍的條件，除了外國人的近親屬定居在外國第三項「有其它正當理由」學者認為有很大的解釋空間。

輔大學士後法律學系助理教授姚孟昌：「國籍本身跟護照是兩件事，妳可以擁有國籍不用有護照，出國旅行文件。」李貞秀就職，民進黨也猛攻國安紅線，但新的會期似乎也得保留合作彈性。

民進黨立委王義川日前在政論節目上透露，在1月底接到一位新任民眾黨立委的電話，對方說「阿川以後事情好好講」「我們不一定要喊得那麼大聲」，外界揣測是民眾黨團總召陳清龍。陳清龍回應那是王義川主動打的電話

立法院民眾黨團總召陳清龍：「阿川啊是顛倒是非是他致電給我，任何福國利民的法案，各個政黨都可以坐下來談。」但一番話，是否嗅出「綠白合」端倪。

立委(國)牛煦庭：「我覺得很快地民眾黨新任的委員就會感受到，常常是民進黨的委員不會好好地溝通。」

立委(民)陳培瑜：「可以讓預算讓國防可以付委審查就有可能綠白合。」立法院新會期，民眾黨團新面孔，國會攻防持續上演。

