綠白合？立院今排審《人工生殖法》修法 劉建國：充分討論、按照程序

台北市 / 林李翰 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會民進黨團總召柯建銘，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案。針對《人工生殖法》納入代理孕母修法草案，以變更議程方式突然排審一事，民進黨立委劉建國回應，一切就是按照程序，讓所有委員充分討論。民進黨團總召柯建銘一早也現身衛環委員會，不過媒體詢問時，沒有回答。

外傳柯建銘下令劉建國將《人工生殖法》修正草案今日送出衛環委員會，劉建國表示，衛環委員會在審查任何法案，基本上都會讓委員們充分討論，他一直以來主持會議就是秉持這樣的原則，目前來講，我們續照這原則來進行相關法案的討論。

至於柯文哲是否曾拜會衛環委員會相關人員和他本人？劉建國說，陳昭姿曾跟他講過這件事沒錯，但陳昭姿跟他在討論這個事情時，都有充分的溝通過，他也理解陳昭姿推動這個法案的堅持和想法，後來他們也有拜會柯總召，可能因為這樣有他們要去表達意見的管道。

媒體詢問，柯建銘有希望盡快推動整體進度？被外界解讀是綠白合第一步？劉建國表示，不管怎樣的說法，在衛環委員會，他一直以來處理相關法案的審查，我想各位都應該非常清楚，我們一切就是依照程序，然後讓所有的委員都有充分討論的這樣的一個時間跟空間。

最後，劉建國強調，因為修法基本上都要非常慎重，沒有期待修一個法律通過後可以千古留名，但是我們一定要非常的慎重嚴謹。不能修錯法，到時候也會遺臭萬年。所以基本上這樣的討論，一定會讓朝野委員針對這個法律案慎重審查並充分討論。

