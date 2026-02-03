綠白合？陳清龍批王義川「顛倒是非」：是你主動打給我

民眾黨內定黨團總召陳清龍3日宣誓後受訪，針對綠委王義川爆料有白委致電一事，陳強調「阿川！是你主動打給我」。（袁茵攝）

民眾黨新任6名立委今（3日）到立院宣誓，綠委王義川日前爆料，接到一名新任白委致電稱「以後事情好好講」，引發外界質疑是同樣與台中有淵源的民眾黨團內定新任總召陳清龍。陳清龍3日提及，「阿川啊！是你主動打給我！」並稱王義川顛倒是非，但也坦言有聊到未來有任何福國利民法案，大家能坐下來談。

民眾黨主席黃國昌3日陪同陳清龍、王安祥、邱慧洳、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀一同到立院宣誓，並於會後接受媒體訪問。

針對王義川稱上周有致電，引發外界解讀未來綠白合作的可能性，當時聊了什麼內容，法案有無合作空間？陳清龍表示，「民進黨就是見縫插針，我當了20幾年民代，藍綠都有很多朋友。」

陳清龍提及，自己也在此正式跟王義川說明，「阿川啊！是你主動打給我，是王義川親自主動打電話給我。」 而民眾黨開大門走大路，任何福國利民的法案，各個政黨都可以坐下來談，「我們希望讓台灣更好，讓台灣這個國家往前走。」

陳清龍重申，有關於王義川稱他致電給王一事，「阿川是是顛倒是非啦！是他致電給我，我回電給他，我必須在這裡做正確的說明。」因為王義川打電話給他時，自己正在跑行程，行程結束後，就禮貌性回電話給對方，「大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，所以禮貌性寒暄。」

陳清龍說，雙方也有聊到，未來有任何福國利民法案，大家能夠坐下來談，大家都是為這個國家好、為台灣好，簡單內容就是這樣。

