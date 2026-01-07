綠白合？雙柯密談15分鐘「人工生殖法明付委」 傳民進黨內有雜音

為了推動人工生殖法修法，民眾黨前主席柯文哲上週特別到立法院拜會，更與民進黨團總召柯建銘單獨會面，傳出柯建銘已下令，希望法案明（8）天排審，並送出委員會，被解讀是想藉此開創與民眾黨的合作空間，以裂解藍白合；不過由於排審版本中有部分包含代理孕母條文，也讓民進黨的立委有些擔憂。

綠營現分歧？ 多名綠委堅持代孕條文「須脫鉤」

民進黨立委與民團成員肩並肩共同發聲，捍衛女性權益，因為週四立法院衛環委員會臨時變更議程，人工生殖法修法多個版本將併案審查。

廣告 廣告

台灣女人連線理事長林綠紅強調，十條條文並不足以能夠處理這麼複雜的代理孕母議題，所以呼籲立法院在審查的時候應該脫鉤處理。

就怕代理孕母專章又沒實質討論，被包裹處理，民團與多位綠委堅持代孕部分必須脫鉤。只是上週民眾黨前黨主席柯文哲遊走立院拜會後，民進黨召委劉建國就火速排審，更傳出柯建銘還下令當天就要送出委員會，綠營內部是否也出現分歧？

民進黨立委吳思瑤強調，要由有共識者先行，最大公約數就是開放女同性配偶及未婚女性；衛福部長石崇良則說，代理孕母的部分因為在國內仍然還有一些爭議，所以這一次的行政院版本裡面沒有。

人工生殖法卡關久！雙柯密談後火速排審 柯建銘：當天送出委員會

執政黨論調一致，傾向以行政院脫鉤版本修法，但人工生殖法立院卡關多年，就在柯文哲與柯建銘「雙柯會」單獨談了15分鐘後，柯建銘就出手關切修法進度，難道也看準有望藉此換取綠白合作空間，好讓卡關已久的總預算能付委？

民眾黨立委陳昭姿表示，柯文哲出馬也很真誠的一個一個拜訪，沉寂滿久的法案明天就要進入逐條審查；國民黨立委王育敏則說，在委員會裡面大家的討論才是重點。

藍白間有默契，回歸單一法案討論，不過度解讀，但如何確保廣大女性權益不被犧牲，也有賴朝野各黨智慧。

台北／蔡昀彤、黃品寧、馮浩宇、張元杰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

拜會綠黨團推人工生殖法 柯文哲：立院有柯建銘「什麼都能解決」

為推動人工生殖法修法 柯文哲赴立院拜會朝野各黨：盼儘速推進

為抵擋立院藍白人數優勢 傳綠營「換掉柯建銘」換綠白合作