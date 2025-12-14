綠白合？高嘉瑜曝關鍵前提：「這1人」卸任就有無限空間

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨持續以人數優勢在立法院通過爭議法案，傳出民進黨有意以換掉立院總召柯建銘作為綠白合作契機。前民進黨立委高嘉瑜說，綠白合需要雙方支持者同意，儘管現在對立嚴重，但只要是為了台灣好，未來仍有空間；她也說，「只要黃國昌卸任，未來空間就是無限寬廣」。

高嘉瑜13日在節目上表示，明年2月，民眾黨立委黃國昌就要卸任了，到時不管是民進黨的任何政策，到底是要跟黃還是跟前民眾黨主席柯文哲談？黃的路線很清楚，就是藍白合，但柯如果要走民眾黨自己的路，可能是藍綠白都可合作，只要能換取最大利益，她相信柯是有很多空間的。

高嘉瑜提到，明年民眾黨的立委會換掉一輪，未來的立委一定會有自己的想法，所以不是黃國昌說了算，黃現在只是出來刷存在感，黃到底想要得到甚麼？這是個大問號。

至於所謂綠白合，高嘉瑜強調，這也要底下的支持者同意，畢竟現在民進黨跟民眾黨的支持者互相仇視，對立很嚴重，但她相信，只要是為了民進黨、民眾黨及整個台灣好的大前提之下，慢慢的也是有一些可以去洽談的空間。

高嘉瑜直言，只要黃國昌卸任之後，未來的空間就是無限寬廣，儘管目前看來是沒什麼空間，但未來的話就不一定。

