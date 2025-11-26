綠白會再合作？前扁辦主任曝柯文哲1考量「仍可能聯手」 這情況恐催生藍綠合

藍綠白全力備戰2026大選、放眼2028大選之際，三黨的政治版圖受到高度關注；前扁辦主任陳淞山分析，在藍白積極合作、目標2028實現政黨輪替的同時，仍不能排除未來出現「藍綠合」、「綠白合」的情況，陳淞山指出，儘管藍綠白之間無論怎麼合作都會帶有權謀色彩，但卻可能是突破少數執政困境的必要調整。

陳淞山投書《Newtalk新聞》分析台灣政治困境，強調眼下僵局絕非單一政黨所造成，而是黨派之間「多年惡鬥」的深層後果，不僅讓中道力量逐漸沉寂、消失，更導致民主政治受到嚴重侵蝕。

「三黨領袖若願意拋下成見，人民才有可能在更正常化的政治運作中做出選擇」，陳淞山指出，台灣未來的政局走勢，必定會走向某種程度的政治重組；陳淞山進一步解釋，眼下呼聲最高的藍白合「不在於形式」，國民黨是否願意做出讓步、進一步放眼2028總統大選，涉及深層政治考量。

至於「藍綠合」的機率，陳淞山直言，短期內幾乎不可能，但也不能排除合作可能性，若未來遭遇外部重大危機，兩大黨仍有聯手機會。

而最初促使前台北市長柯文哲投身政壇的「綠白合」部分，陳淞山表示，核心問題牽涉到總統賴清德與柯文哲之間的情感與信任裂痕，以及賴清德本身的個性與風格，讓雙方的談判會更加複雜，不過陳淞山也強調，柯文哲仍可能為了「官司問題」、「為自家立委找出路」，選擇與民進黨務實合作，至於合作模式，則取決於賴清德的態度，以及雙方的溝通方式。

