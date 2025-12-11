綠白立委簽下連署挺國會助理 鍾佳濱：民進黨全力支持保障助理工作權

連署發起人今（11日）邀請朝野立委簽名連署反對助理費除罪化修法，民進黨已有7名立委簽名，民眾黨立委陳昭姿也簽署表態。（圖／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動修法將助理費除罪化，引發跨黨派國會助理不滿，至今已有278人連署反對修法，要求撤案。連署發起人今（11日）邀請朝野立委簽名連署，民進黨已有7名立委簽名，民眾黨立委陳昭姿也簽署表態。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，民進黨以及黨團成員會全力支持保障國會助理工作權，也支持更健全、透明的國會助理制度。

國會助理連署反對助理費除罪化修法，目前已有278名助理簽下連署，民進黨立委鍾佳濱、陳秀寶、陳培瑜、沈伯洋、范雲、張雅琳、林月琴以及民眾黨立委陳昭姿今日一早也簽下連署，表明態度。

廣告 廣告

鍾佳濱說，立法院應該是立委立法保障人民權益的地方，在立法院工作的立委助理則是協助立委制定福國利民法案；但是沒想到有潛藏貪污助理費意圖的立委，居然要修法毀壞助理的工作權。如今國會助理被迫要挺身面對雇用他們協助立法工作的老闆們，甚至要對抗這些自肥的立委。

鍾佳濱表示，國會助理制度是任何民主國家逐漸建立的常規慣例，包括《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》、議事規則以及國會助理制度，都構成國會能夠保障人民權益，很遺憾如今國會助理必須自己挺身而出，來捍衛自己的工作權益。

鍾佳濱強調，今天用實際行動證明，民進黨以及黨團成員會全力支持保障國會助理工作權，也支持更健全、透明的國會助理制度。（圖／鄒保祥攝）

鍾佳濱指出，民進黨團過去很多人就是選擇國會助理做第一份工作，現在有機會被人民託付成為立委，同樣仰仗國會助理的支援。這些國會助理付出青春，用智慧、專業協助立委，因此今天民進黨立委會義無反顧地站出來聲援，也要確保立院一定要是保障人民權利的地方，立委不能修法侵犯人民的工作權益。

鍾佳濱強調，今天用實際行動證明，民進黨以及黨團成員會全力支持保障國會助理工作權，也支持更健全、透明的國會助理制度，因此今天司法法治委員會排審《公會助理任用法》，希望透過這樣的正面行動，抵抗少數有貪污意圖的立委。

鍾佳濱說，除了黨團幹部挺身而出之外，也呼籲所有的國會助理繼續支持捍衛人民權益的立法工作；而國會的工作環境不只屬於立委，也包含助理、職員以及盡責幫監督國政內容傳播出去的媒體，「這時候如果我們不選擇站出來，以後我們受迫害的時候就沒有人會站出來」。

陳秀寶強調，她也鼓勵助理們一定要勇敢站出來，因為這是他們的權益，若是不為自己發聲，還有誰能為其努力？（圖／鄒保祥攝）

陳秀寶也說，這次公費助理權益的問題引起很大風波，其實很多國會助理都比立委還資深，在立院服務的時間都比立委久，熟悉制度、國會議事的運作，是立委很重要的得力助手，也是最親密重要的作戰夥伴，「他們的權益、維護制度，我們責無旁貸地要幫忙爭取」。

陳秀寶強調，她也鼓勵助理們一定要勇敢站出來，因為這是他們的權益，若是不為自己發聲，還有誰能為其努力？尤其立委不能因為自己的想法與私心破壞制度，立委有立委的規範，助理有助理的規範，這些制度不一定非常完美，但應該也有80分，這是國會助理經過長久的努力才建立起來的制度，今天因為立委的私心就要破壞、損害國會助理權益，對他們非常不公平。

陳秀寶指出，陸續參加連署的助理已經將近300人，也許有些辦公室有壓力，但這是所有助理的事情，應不分黨派為自己發聲。國會助理協助立委問政、服務案件、議事運作，當有天他們需要捍衛自己權益時，助理也覺得非常焦慮，為什麼會有這種事情發生？當立委遇到事情時助理協助，但當助理遇到事情時委員是否能夠站在身邊為其加油、努力？「希望助理自己為了自己的權益站出來，不要怯弱，捍衛自己的權益，我們也會一直陪伴，跟他們一起努力」。



回到原文

更多鏡報報導

75間國會辦公室逾250位助理連署反助理費除罪化！發起人邀立委們加入

藍委推助理費除罪化引內戰 他列國民黨民代今年11人宣判、詐逾6千萬

助理費爭議燒／藍營推自肥法案大失血 工會態度放軟：不要求撤案