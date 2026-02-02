綠白融冰？綠委爆接到電話「以後好好講」陳清龍：都是好朋友

民眾黨準立委陳清龍2日到中央黨部開會，被問到王義川爆料接到電話稱「以後事情好好講」，陳未否認，僅稱「大家都是好朋友」。（袁茵攝）

民眾黨新任6名立委將於明（3日）到立院宣誓，且日前已選出新任黨團三長，由陳清龍擔任總召、王安祥副總召、邱慧洳幹事長。但綠委王義川昨（1日）爆料，有新任白委致電給他稱「以後事情好好講」，引發外界質疑對象為同樣與台中有淵源的陳清龍。對此，陳清龍今（2日）回應，「大家都是好朋友」。

王義川1日於三立政論節目《驚爆新聞線》爆料，自己已認識3名民眾黨新任立委，且周六（1月31日）接到一位新任白委的電話稱，「阿川，以後事情好好講，我們不一定要喊那麼大聲，有什麼我們好好溝通，你就知道好好溝通，不要這麼大聲。」讓他覺得民眾黨接下來立院會比較溫和，不會大小聲。

由於王義川曾為台中市交通局長，因此外界猜測該名白委就是擔任過台中市議員的陳清龍。

陳清龍2日上午9時到民眾黨中央黨部開會，被問到相關議題時，陳並未否認，僅稱「大家都是好朋友」。

