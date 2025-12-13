即時中心／黃于庭報導

立院國民黨團、民眾黨團掌握多數，頻聯手通過爭議法案，導致朝野衝突不斷加劇。近日有體報導，為了緩解僵局，有民進黨高層人士接觸民眾黨，期盼以撤換黨團總召柯建銘為條件，促成「綠白合」基礎。對此，綠委吳思瑤今（13）日表示並未聽過該傳聞；民眾黨主席黃國昌也稱，沒有綠營高層接觸。

吳思瑤表示，撤換柯建銘與民眾黨合作的這種議論，她完全沒有聽聞過，這段時間立法院在藍白多數暴力之下，確實讓很多議案被踐踏、被強行表決通過，不過黨團大家還是各盡其職，持續為人民發聲，所以黨團的團結作戰都沒有問題。

廣告 廣告

此外，吳思瑤也強調，現在共同要去面對的是暴衝的立法院，違憲亂政的是藍白，因此民進黨團結、一起並肩作戰，不需要有任何政治化操作，「我想我完全沒有聽聞這些事件」。

快新聞／綠白要合作？傳民進黨高層拋「撤換柯建銘」 吳思瑤、黃國昌都回應了

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

對此，黃國昌則回應稱「請民進黨省省吧」，這種廉價的政治放話，只是以無用的手段掩飾無能，「我可以非常清楚告訴所有媒體朋友以及社會大眾，3個禮拜前我們就已經收到，民進黨接下來要透過媒體放話，進行政治操作風聲」。

黃國昌稱，民眾黨不會介入他黨事務，「賴清德要拿柯建銘的頭來祭，那是民進黨的家務事，這種方式只是掩飾，賴清德只會用無用的手段掩飾無能」；他又稱，與其繼續玩古老時代宮廷政治的伎倆，還是再次誠懇呼籲賴清德，今天已經給了3個全台灣人民都可以認同的解方，請遵守法律、請公正執法，若真的有溝通誠意，開大門走大路，與在野黨領袖公開對談。

快新聞／綠白要合作？傳民進黨高層拋「撤換柯建銘」 吳思瑤、黃國昌都回應了

民進黨團總召柯建銘。（圖／民視新聞資料照）

接著，黃國昌竟又不客氣說道，「好好告訴台灣人民，為什麼賴清德可以不守法，其他人民是不是也可以不守法？還是台灣已經變成獨裁特權的國家？不守法的特權只有賴清德、民進黨有」。

黃國昌說，賴清德跟柯建銘目前水火不容，相信各位媒體朋友回立法院問問就知道，「賴清德要換掉柯建銘這件事情，我再說一次，那是民進黨的家務事，民眾黨不會介入」。至於有無綠營高層接觸，他也回應說「沒有」，如果有就請記者公開人事時地物，民進黨派過誰跟民眾黨的人接觸？「如果舉不出事證，那就請停止配合民進黨進行謠言政治」。

原文出處：快新聞／綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了

更多民視新聞報導

謝幸恩稱「政治追殺黃國昌」！媒體人嗆：跟監偷拍喊冤無恥至極

把台日航線當國內線？起飛前50分才辦報到 駐日代表處示警了

中國海警發動攻擊了！造成「這國家」3人受傷 兩艘漁船嚴重毀損

