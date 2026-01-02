即時中心／黃于庭報導

民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正，力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日下午陪同前往民進黨團拜會，期盼該法案獲得朝野支持，順利通過。對此，民進黨團總召柯建銘表示，大家比較期待談的是總預算及軍購，希望能夠幫忙；柯文哲則笑回「你老大，以前都沒問題現在會有問題？」，總預算也一樣，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲表示，沒有爭議的民生法案先處理，這是陳昭姿當立委最大的期望，因為他坐牢1年，忙著官司也沒時間處理，直到上週才結束言詞辯論，這週就出來幫忙。接著他喊話柯建銘，「立法院只要有老柯都可以解決的嘛」。

對此，柯建銘回應，大家都知道陳昭姿今天來，就是為了人工生殖法，「有關《人工生殖法》，因為行政院有提院版，我們會照院版走。至於結果怎麼樣就尊重立法院」。他也強調，既然柯文哲來了，大家比較期待談的是總預算及軍購，希望能夠幫忙。

前民眾黨主席柯文哲（左）、民進黨團總召柯建銘（右）。（圖／民視新聞）

聽聞此話，柯文哲先是笑了一下，接著說「這個你們坐下來喬就好了」，柯建銘表示「喬要你們同意啊，你是關鍵」，柯文哲又回「哪有什麼關鍵，你老大，以前都沒問題現在會有問題？」，他更強調，總預算也一樣，該怎麼做就怎麼做，柯建銘聞言表示，「知道你的意思」，立法院應該是可以大家出來談的，並稱讚對方「還是你頭腦比較清楚」。

民進黨團書記長陳培瑜補充，如果程序委員會沒辦法表決過關，或是決議繼續擋總預算，那坐下來喬也沒用，就是沒有辦法審、沒辦法討論、沒辦法進委員會，民眾黨也有席次，關鍵席次就可以展現態度，如果按照柯文哲所說的「可以喬」，非常期待下週二（1/5）可以看見關鍵席次的態度。

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

「來者是客，說得很清楚聽得懂吧」，柯建銘說，就期待程序委員會，柯文哲則表示「我現在沒有官職，是朝廷欽差要犯」，柯建銘再回應，對方是精神領袖，「黨中央你指揮的」。對此，陳昭姿也補充「希望總預算的部分能夠依法編列，這是最重要的原則」。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨團版本，民進黨其實是比較中道的立場，介乎國民黨跟民眾黨之間，未來如果3個黨團都能對無論有無爭議的法案討論，相信柯文哲所說「沒有爭議的先處理」，建議民眾黨可以跟民進黨走近一點，可能案子比較會通過，「希望未來能夠有多機會和民進黨合作」。

記者會結束後，媒體喊話「柯綠會合作嗎？」，柯文哲並未多做回應，僅微笑離去；而一旁的柯建銘則說道「沒有看出來嗎？」

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

快新聞／綠白要合作？柯建銘「回這句」柯文哲笑了 鍾佳濱喊話：2黨可走近

