綠白議員揭蔣萬安市府「天價遮陽傘」 簡舒培驚呼：比新北貴8倍

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台北市議員簡舒培指出，台北市人行道遮陽傘1支要價740萬元，比新北市人行道遮陽傘1支90萬元，貴了超過8倍。（圖片來源／簡舒培粉專）

民眾黨台北市議員陳宥丞揭發，蔣萬安市府推動「人行道遮陽傘」計畫，但一支遮陽傘竟要價超過5百萬元，直言「嚇到」。

民進黨台北市議員簡舒培今（10）日進一步揭發，包括整體工程預算還有設計監造費，每一支的成本已經來到740萬，是隔壁新北市人行道遮陽傘的8倍之多。

蔣市府設「天價遮陽傘」，綠白議員都質疑

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這起「天價遮陽傘」風波，起源於民眾黨台北市議員陳宥丞，他在市政總質詢時，指出台北市設置人行道遮陽傘一支竟要價超過5百萬元，直言「嚇到」。台北市長蔣萬安也坦言：「價格確實不便宜」。

民進黨台北市議員簡舒培也接力監督，她本日表示，這支「天價秀珍菇」爭議越滾越大，包括整體工程預算還有設計監造費，每一支的成本已經來到740萬，是隔壁新北市「自動化人行道遮陽傘」的8倍之多。

簡舒培曝蔣市府「2招」規避監督

對於這起風波，簡舒培指出，這個「城市降溫人形遮陽設施工程」除了4966萬元的工程費用外，還有645萬元設計費、296萬元監造費，「這項蔣萬安跟李四川喊了2年的工程，竟然是用『開口契約』（按：實做金額未定）來做。」

簡舒培強調，一個規劃了2年的公共工程，市府的做法應該是編列預算、詳細說明，面對台灣夏天高溫曝曬的氣候，相信不分黨派都願意支持，為什麼到了蔣萬安、李四川手裡，突然變成一個預算不合理、想方設法規避議會監督的「天價秀珍菇」？

簡舒培也翻出「台北市平均地權基金第137次會議記錄」，發現都發局在今年4月向平均地權基金伸手要4966萬元的鉅額工程款。她表示，平均地權基金的錢是要落實居住正義（按：辦理土地重劃與區段徵收），「竟然把平均地權基金拿來亂揮霍、還搞這種規避議會監督的特權發包。」

簡舒培批李四川：丟爛攤子跑去新北選市長

簡舒培指出，同樣都是人行道遮陽傘，新北市在短短半年花了180萬元就設置2支，平均1支90萬元，反觀如今台北市一座要740萬元，而且喊了2年至今0進度。

簡舒培感嘆：「最讓人不解的是，為什麼滿手資源的台北市，不僅做得比人慢、造價比人貴、東西比人差，負責督導工務局跟進的前副市長李四川，更是在事情完全0進度的情況下，居然就丟下爛攤子拍拍屁股走人，跑去新北說要選市長？！」

蔣萬安解釋：除了是遮陽設施也是公共藝術

對於議員的質疑，蔣萬安儘管坦言確實不便宜，但他也表示，人行道遮陽傘「除了是遮陽設施也是公共藝術」。

台北市都發局也解釋，遮陽傘示範點著重「延長設施使用年限」（至少20年），雖然前期投入「客製化成本」，但能大幅降低長期的維護與汰換頻率，精準落實財政節流理念。

(原始連結)





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