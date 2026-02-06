綠白起跑新北市長選戰 劉和然：太早進入選戰對推動市政不是好事

民進黨、民眾黨的參選人接連公布政見，有意參選的新北市副市長劉和然6日受訪指出，政黨之間的競爭一定是存在，太早進入選戰狀況，對市政的推動並不是好事。（新北市政府提供）

距離民國115年地方公職人員選舉僅剩不到10個月，國民黨遲遲未決定參選新北市長人選，民進黨、民眾黨的參選人接連公布政見，有意參選的新北市副市長劉和然6日受訪指出，政黨之間的競爭一定是存在，太早進入選戰狀況，對市政的推動並不是好事。

劉和然指出，關於新北市長選舉安排的節奏是由新北市黨部負責，「最怕就是沒有想法，沒有節奏，沒有期程」。目前市黨部的節奏非常清楚，在農曆年前希望黨內能達成最好的結果。

劉說，現在持續進行中，進展非常順利，因為黨部有黨部的規範，包括機制、是否公開及所有發言內容，都由黨部來發言。

