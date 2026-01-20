綠白隔空交火 檜意村成戰場

嘉義市長選戰近來因民眾黨前主席柯文哲持續拉抬民眾黨提名的立委張啓楷勢聲，民進黨提名的立委王美惠勤跑基層，選況加溫，卻獨缺國民黨選將，目前形成「藍白拖」、「綠白爭鋒」，知名景點「檜意林活村」招商糾紛成為綠白交手的焦點。

嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨中央定調共推「藍白合」，但民眾黨已確定由張啓楷參選，在不分區立委「兩年條款」將於2月1日生效之際，張啓楷將卸任立委，可能也不再擔任嘉義黨部主委的黨公職，專心投入選戰。

柯文哲為搶攻嘉義市政治版圖，拋出「long stay」嘉義、擔任競選總部總幹事計畫，刻意拉抬張啓楷勢聲，營造「藍白合」最強人選，但國民黨地方基層還是期待有強將出線，黨中央則還在做內部協調整合，就有基層黨員笑稱現況已變「藍白拖」。

柯文哲連續3周末南下嘉義為張啓楷造勢，民眾黨主席黃國昌也為張啓楷站台相挺，還向王美惠下戰帖邀約政見辯論，但目前選情相對穩定的王美惠則冷處理，按部就班跑基層，以為地方建設找中央資源作為強實後盾。

目前嘉義市長選戰猶如「綠白爭鋒」帶頭起跑，綠委與白委交手，特別是近來林業保育署與檜意森活村營運公司解約，衍生這家公司與各店家的財務糾紛，林保署後續要如何處理，攸關店家權益及生計，備受矚目，王美惠、張啓楷都要求中央妥善解決。

王美惠搶先一步與農業部長陳駿季協調，要求以店家權益為優先，但店家仍與林保署阿里山林鐵文資處在換約過程中有爭議，王美惠再開換約說明會，當面協助店家與林鐵處溝通，為店家發聲。

張啓楷後來居上，20日傍晚到檜森村傾聽店家的意見，聲援業者，並對中央是否盡責督導營運商、保護店家營生權益等問題表達關切。