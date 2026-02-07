綠的喜氣！馬來西亞過年不只發紅包 還有綠包紫包

東南亞也有過年發紅包的習俗。（示意圖／Pexels）





紅通通的春聯貼滿門楣，農曆過年的歡騰氣氛點燃全球華人社區！但在赤道陽光普照的東南亞，年味不只有是紅色，擁有多民族的馬來西亞，就交織了代表伊斯蘭文化的「綠色」與印度裔風情的「紫色」。

最特別的是，2026 年的大年初二（2月18日）恰逢穆斯林齋戒月的首日。斯蘭曆與農曆大約每 30 年會出現一次兩大節慶日期相近的奇觀，當地稱之為 Kongsi Raya（共慶佳節），這場罕見的「雙節同慶」讓大馬街頭展現出獨步全球的繽紛賀歲景致。

雖然 2026 年春節巧遇的不是開齋節，但濃厚的節慶氛圍早已散播開來，白天是鑼鼓喧天的舞獅表演，入夜後則是各大飯店的開齋饗宴（Ramadan Buffet），華人的「恭喜發財」與馬來語的「Selamat」（祝賀）交織成最獨特的南洋風景。

彩色祝福包

華人的紅包習俗在馬來西亞經過數十年的文化交融後，已發展出極具在地特色的色彩學。

經典紅包： 華人過年的代表色，象徵吉利與財富，袋面上常有十二生肖與吉祥話。

清真綠包： 受華人影響，馬來人開發出專屬開齋節的「綠包」（Sampul Hijau）。綠色在伊斯蘭教中代表天堂、和平與希望，圖騰多以幾何圖案、清真寺或植物為主，避開了教義禁用的動物形象。

貴氣紫包 ： 印度裔則在排燈節（Deepavali）期間，研發出優雅的「紫包」。紫色在印度文化中象徵高貴與神聖，袋面裝飾常點綴著色彩斑斕的孔雀、油燈（Diya）或充滿異國色彩的花草紋樣。

慶祝不分族裔

在馬來西亞，過年不只是華人的事。大年初一，會看見馬來人與印度人走進華人家中拜年，大家一起撈魚生（Yee Sang）、大喊「Huat Ah！」（發啊！）。

隨著科技與時代變遷，雖然紅包的形式演變成綠包與紫包，但分享喜悅、傳遞福氣的核心價值始終不變。在這個 2026 年熱氣騰騰的二月，馬來西亞用繽紛的「色彩」告訴世界：當文化相遇，產生的不是隔閡，而是更豐富多彩的幸福與溫度。

