綠皮屋「日戰5小時」！25分鐘收1500喊：下面一位

社會中心／曾詠晞報導

嘉義縣水上鄉一處綠色鐵皮屋，近期被警方查獲藏有非法色情行業。一名黃姓男子自2025年9月起，就在此租屋並經營「應召站」，找來賴姓、曾姓、張姓以及一名越南籍女子，每天提供5小時的性交易服務。為了嚴格控制服務時間，他特地買計時器，設定25分鐘為一個時段。警方在接獲檢舉後進行長期蒐證，目前法院已判處黃男有期徒刑4個月，可折算罰金代替。





綠皮屋暗藏「春色交易」價碼全曝光！他靠「25分鐘快槍術」海撈20萬

嘉義一處綠色鐵皮屋中，暗藏非法色情交易，近期已被警方抓獲，並依法判決懲處。（圖／此為AI示意圖）

計時器嚴控交易25分鐘！負責人每抽成500元牟利

根據法院判決紀錄，黃姓男子為了管理多名小姐的服務時間，特別在房間內準備了「計時器」，嚴格規定每次性交易時間只有25分鐘，如超過就要再加收費用。每位客人上門時，要先跟黃男談好條件，每次收費「1500元」，其中應召女子可以拿到1000元，黃男則從中抽取「500元」作為介紹與提供場地的費用。警方在搜索現場時，除了查扣現金3000元、保險套3個、潤滑油1條與1支手機，更發現那個用來精準控管服務時間的計時器，成為黃男藉由性交易賺取利潤的直接證據。

獲利金額說法矛盾！判刑4個月+沒收20萬

在案件審理過程中，黃男對於自己的獲利金額說法一度出現落差。他原先對警察說，自己總共只賺了5萬元，但在檢察官偵訊時突然改口承認，其實是每個月賺5萬，四個月總共賺了「20萬元」。最終法官依法判定，由於黃男分別安排4名不同女子接客，屬於4個獨立的犯罪行為，最後判處應執行有期徒刑「4個月」，並可以每天1000元折算罰金，犯罪所得20萬元及扣案違禁品將全數沒收。全案可上訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

