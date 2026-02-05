綠直言陸卡觀光 藍挺把結打開

大陸文旅部4日宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，民進黨立院黨團書記長陳培瑜5日表示，金馬人民的福利不是中國共產黨的政治支票；民進黨中國事務部主任吳峻鋕則說，這剛好證明了「目前限制兩岸觀光的就是中共當局」。國民黨立委陳雪生則呼籲執政黨，既然陸方釋出善意，就應該繼續溝通，把結打開。

吳峻鋕指出，從頭到尾禁止中國人赴台自由行、限縮中國旅行團赴台的都是中國政府，還用輿論顛倒黑白，謊稱是台灣政府限制，「民進黨對兩岸交流設置人為障礙」就是最大的謊言，國民黨一味幫腔，就是要積非成是。

他說，把觀光客當作經濟脅迫武器，片面中斷陸生、陸客來台，整天說要恢復兩岸觀光，但一直拒絕「小兩會」磋商的都是中共當局；兩岸交流應建立在「對等尊嚴、健康有序」的基礎上，國民黨「屈從矮化、放毒造謠」的模式，不僅對台灣沒有正面幫助，也得不到台灣人民的認同。

民眾黨立委陳昭姿表示，交流比不交流好，民眾黨創黨主席柯文哲長期主張「台灣自主兩岸和平」，這也代表兩岸之間要交流對話。她指出，大陸已是世界強國之一，應可從學術、觀光等民生議題先進行交流。

陳雪生直言，兩岸觀光暫停，兩邊都要個打50大板，為什麼大陸要限制老百姓不能來台灣？又為什麼現在開放，台灣政府還要酸言酸語不接受？有開放都是好的開始，對方釋出善意又說有詭計，國民黨去談總比不談好。

他批評執政黨要國民黨不去大陸，但國民黨不去的結果是什麼？就是打仗武統，這樣有比較好嗎？台灣打得贏？陳呼籲執政黨，既然陸方釋出善意，就應該承接善意繼續溝通，求同存異，才能讓兩岸互相理解，把結打開。