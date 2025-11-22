綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
花蓮縣 / 綜合報導
針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質疑有浮編問題，不過縣長徐榛蔚表示，這些相關補助都是全面性的，至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。
花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「徐榛蔚縣長主政的花蓮縣政府，要不要編，要不要普發現金，那個妳也護航太過了，我護航要幫誰護航。」隨著中央發錢，花蓮縣議員喊話再加碼一萬元，為受地震、天災重創的觀光注入活水，不過縣長徐榛蔚搬出「財政紀律」，激起雙方爭辯。
花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「花蓮縣的這個負債其實也還高達60幾億，我想建議都很好，我們也都很想普發，在這個整個推動的政策以及這個縣庫的考量，其實我想這個都有先後的這個順序。」
議員接著舉出實例，攤開花蓮縣府115年度預算書，包含春節福袋就從今年的，21萬5千元新增到2百萬元，農會產銷班也從40萬增加到6百萬元，而補助宮廟宗教方面，從2千3百50萬元變成3千6百萬元。
另外在原住民傳統祭儀，更編列高達2500萬元，比今年增加將近2千萬，甚至議員點出就連，縣府國外參訪的預算加總，也達到近5千萬元，質疑預算有浮編問題，花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「這麼亂編，都是為了特定目的事業來編的嗎，縣長妳，，教育或社福這都是全民全面性的，不是對於特定單位絕對不是，妳發普發現金，每一個縣民才是全面性。」
尤其新版財劃法，明年預估增加147億元，因此議員主張利用，統籌分配款「還稅於民」，而無黨籍花蓮議員魏嘉賢，則認為縣府預算執行率不佳，花蓮縣議員(無)魏嘉賢說：「在執行的部分常常會有一些明顯的落差，那造成說我們在懷疑這樣子的一個，硬體跟軟體的一個比例是不是適當。」針對普發現金，產生巨大分歧，能否落袋為安？還有一番論戰。
花蓮觀光業慘澹 徐榛蔚：受到美國關稅、年金改革影響
台中議會再吵普發5萬 綠助理拍攝引爆衝突
徐榛蔚報告逾1小時.播放紀錄片 強調「與災民同在」
