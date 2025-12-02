綠盼1.25兆國防特別條例付委 藍：總統先到國會報告

（中央社記者劉冠廷台北2日電）民進黨希望行政院提出的新台幣1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，可以透過程序委員會排入5日立法院會議程，但國民黨團總召傅崐萁今天說，賴總統必須到國會，向全民說清楚，必須先讓人民了解再決定，立法院要幫人民看緊荷包。

立法院程序委員會中午開會，討論5日、9日院會議程。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，希望行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，能順利透過程序委員會交付5日的立法院會，再交付相關委員會審查討論。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪表示，對於保家衛國，捍衛台灣民主自由，一切國防、軍購，國民黨團表示支持，但對總統賴清德所稱中共在2027年完成武統台灣，國民黨要問，今年、去年、前年有哪一年，國防部在申辦一整年的國防預算中，有提及過2027年中共有能力完成武統台灣的任務。

傅崐萁認為，在完全沒有任何資訊的情況下，賴總統沒有好好向民眾清楚說明，向國會誠實報告，竟然是採用國際投書的方式。政府要買什麼武器，民眾都不知道，就要在今天塞進立法院的程序委員會，要全民在完全不知道的情況下，給一個空白授權。

傅崐萁說，賴總統必須到國會，向全民說清楚，必須先讓人民了解再決定。希望國家政策，能真正維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，大家支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭。

至於賴總統若到立法院國情報告，是否採即問即答方式進行，傅崐萁說明，賴總統在參選總統過程中清楚表示願意到國會做國情報告，並接受立委的詢答，賴總統是否能落實參選的承諾，希望賴總統一本初衷，來立法院有問有答、一問一答。

傅崐萁表示，會以最高的禮遇，迎接賴總統到立法院的國情諮詢並備質詢，希望不是到立法院發布新聞稿後掉頭就走，那在總統府開記者會就可以，不需要到立法院來。國會必須幫人民解決疑問，以及清楚了解迫切的危機後，才能夠讓政府支用人民的血汗錢。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1141202