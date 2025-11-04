綠稱公教退休金是國民年金的13.7倍 李來希曝差異：兩者類比不倫不類

立法院司法及法制委員會明（5）日將審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，藍營主張調整年改制度，引發民進黨強烈反彈。民進黨立委吳思瑤表示，全國207萬保國民年金的長輩月領不到4千元，但公教平均月退俸是5萬395元，民進黨反對年改走回頭路。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希批判，「國民年金」是非勞動者年金，用來與「勞動者年金」給付比較，「真是不倫不類」。

吳思瑤表示，民眾黨今日召開記者會「顧左右而言他、避重就輕」，拿勞保掩護公教退休制度，甚至以「有錢做國防，為何不補公教」的說法轉移焦點。她直言，這些說法都是障眼法，將反改革合理化，「藍白話術不同，但本質一致。」

吳思瑤指出，民眾黨主席黃國昌曾主張「年改改得不夠快、砍得幅度不夠大」，如今卻與國民黨站在同一陣線，「自己被自己掃進歷史的焚化爐」，昔日標榜的世代正義早已不復存在。

吳思瑤強調，若讓年改喊卡，將造成三大不公，首先是年金破產全民買單，基金財務缺口最終由納稅人承擔；其次是重公教輕現職，退休公教人員平均領取約現職7成薪，形成「不上工卻拿7成酬」的不公平現象；第三則是獨厚公教、加劇剝奪感，公教退休金平均5.4萬元，是勞工的2.1倍、老農的6.6倍、國民年金弱勢長輩的13.7倍。

吳思瑤重申，民進黨堅持改革立場不變，改革是為了年金永續與世代公平，「正義不能轉彎、年金不能破產！」她呼籲朝野各黨回歸理性與責任，不應以政治算計動搖年改成果，讓制度再次退步。

對於此事，李來希在臉書發文表示，「國民年金是『非勞動者年金』，用來與『勞動者年金』給付比較，真是不倫不類。公教退撫本質上是屬於勞動者年金，猶如日本的厚生年金，吳思瑤等人不懂法理基礎，難道民進黨徒無人能懂嗎？真是『張飛打岳飛』，拿明朝的劍斬宋朝的官？胡言亂語，無知至此，實在讓人遺憾。」

