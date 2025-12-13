綠稱政院「不副署」、「不執行」合憲 王鴻薇：恐使選舉沒意義

面對朝野僵局，總統賴清德12日邀集黨籍立委便當會，會後綠委吳思瑤表示，行政院「不副署」或「不執行」都合憲，黨團會全力支持行政部門。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，此舉無疑將使選舉毫無意義，也將使獨裁成為事實，賴清德反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前。

王鴻薇今天表示，賴清德昨天便當會後，民進黨宣布，行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲。顯然，民進黨上下已經準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」四個字蒙羞。

王鴻薇指出，民進黨的決議，完全違反國人從小到大的法學常識，當一個法案由國人直接選舉授予的立法權三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，並且民進黨膽敢用一場便當會來宣示其合理性，這憲政上的荒謬顯而易見。

王鴻薇直呼，更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。但她也說，不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠青鳥側翼集體洗觀念，就想洗腦常人普遍認知，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，「台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前。」

