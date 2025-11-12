綠稱普發1萬「政院發的不是立院」 王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

全民普發現金1萬元，今（12）日凌晨起陸續入帳，不少民眾表示已收到。不過民進黨事後卻在社群平台發圖指出，「普發現金1萬元是行政院發的，不是立法院，立法院負責刪預算」。對此，國民黨立委王鴻薇開轟，「綠硬蹭普發現金1萬，示範厚臉皮最高境界」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇晚間在臉書發文，這幾天，已經有許多民眾陸陸續續收到普發現金1萬元，對於能夠督促政府還税於民，不但是我們對國民黨的承諾，也是全國民意對抗執政黨一場重大的勝利。

廣告 廣告

王鴻薇表示，然而，民進黨竟然發文「普發現金是行政院發的不是立法院」想洗記憶，完全忘記民進黨是如何反對普發現金那些嘴臉，但是國人不是傻子、也没有失憶。

普發現金1萬元其中一個領取方式就是ATM領取。（資料照／記者苗思堯攝）

王鴻薇提到，自己身為兩次「還稅於民」（普發現金6000、10000）首位提議人，民進黨的嘴臉我記得太清楚了。今年從在野黨提出法案超收稅金還稅於民開始，為了「大罷免」的民進黨上上下下，根本就無視民意，立法院民進黨吳思瑤跟柯建銘為首，高喊發錢違憲，行政院卓榮泰更是在普發現金提案還沒實行，就違反憲法職權擅自主張違憲不打算遵守。引起國人眾怒。

王鴻薇直言，如果不是大罷免大失敗，民進黨不會「普發現金1萬」。她進一步指出，在鄰近726大罷免投票日前，總統賴清德的團結十講中公然拒絕發放普發現金，卓榮泰更是公開發言「普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱」，綠委沈伯洋更把此事扯到抗中保台，到處說這是配合中共窮台策略。

民進黨在社群發圖文稱說普發現金是行政院發的不是立法院，王鴻薇號轟厚臉皮。（圖／王鴻薇臉書）

最後王鴻薇強調，如今經過與民進黨、行政院、賴清德的長期抗戰，人民終於拿到應該屬於他們的「還稅於民」，這是人民的意志戰勝執政黨的成果，民進黨卻發文，要人民感謝行政院，當然讓人生氣。她更是要正告民進黨，「普發現金1萬」不是民進黨、行政院的，是人民的，能示範這種厚臉皮，也只有民進黨能做到。

延伸閱讀

蕭美琴IPAC演說與在野分享光環 王鴻薇：對比賴清德格局高下立判

陸抓沈伯洋「賴清德要韓國瑜救」 王鴻薇：立法院長無實權

賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業