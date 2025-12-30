綠稱「僱傭兵才看酬勞打仗」 滿志剛：讓國軍把賣命抗中保台當做功德？

台北市議員擬參選人滿志剛批評，民進黨不幫軍人加薪只想開標案買裝備，錢真花在國防上？（圖/翻攝自滿志剛臉書）

國民黨立院黨團提出先幫軍人加薪，再談總預算，綠黨團幹事長鍾佳濱回嗆，「只有僱傭兵是看酬勞去打仗。」對此，台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛今（30）日批評，民進黨執政讓兩岸風險與日俱增，不執行停砍軍公教年金、不編軍警消待遇預算，愧對國軍，還好意思要軍人為了保障民進黨的政權賣命換功德，簡直荒謬至頂。

滿志剛表示，現在國家缺兵嚴重，國軍實際軍人數量跟編制數量，從2020年的89％，降到今年只剩下79.2％，白話文就是「我們現在實際軍人數量只有理論編制上的8折」，這時候鍾佳濱還在高喊「只有僱傭兵看酬勞打仗」。過去賴清德要醫護人員功德台灣，現在鍾佳濱又要軍人把賣命抗中保台當作做功德，會不會太誇張？

滿志剛指出，他並不反對買武器，但是連兵都不夠了，還想拿加薪去買武器，到時候誰來操作裝備？更何況，潛艦國造預算給了，現在海鯤號進度如何？向美國購買的軍火到了嗎？F-16V進度掛零拖多久了？

滿志剛說，不幫軍人加薪，一直拿充實國防當理由把錢灑出去，但國人又看不到成效，只看到「室內裝修業進口炸藥」的荒謬弊案，真讓人不禁懷疑，民進黨不給軍人薪資只想開標案買裝備，這些錢是真的花在國防上，還是銀子自有他的流向？

