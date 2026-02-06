綠立委王義川帶隊 正國會5人登記桃園市議員初選

民進黨黨內派系正國會今天由立委王義川（左三）帶隊，和黨籍市議員、參選人余信憲（左一）、彭俊豪（左二）、張贊聞（右三）、劉仁照（右二）、陳睿生（右一）登記。（賴佑維攝）

民進黨黨內派系正國會今天由立委王義川（左三）帶隊，和黨籍市議員、參選人余信憲（左一）、彭俊豪（左二）、張贊聞（右三）、劉仁照（右二）、陳睿生（右一）登記。（賴佑維攝）

民進黨桃園市議員初選4日至10日領表登記，黨內派系正國會今天由立委王義川帶隊，和黨籍市議員、參選人余信憲、彭俊豪、張贊聞、劉仁照、陳睿生登記。張贊聞挑戰新科議員，其他4人目標皆是連任。王義川說，5位正青都是優秀人選，當選有力監督市府，為市政發展好好努力。

王義川今早帶領5人領表登記，登記桃園區的余信憲表示，力拚第3屆連任，自己努力監督，如曾有局處被他發現工作報告與前朝幾乎一模一樣，請大家給他機會繼續監督市府，為桃園謀福利。中壢區彭俊豪也說，過去3屆謝謝大家支持，但每次選舉仍要重新開始，未來會持續努力勤走基層，聆聽民眾聲音，希望為大家做更多服務。

希望爭取龍潭區的張贊聞則說，自己是客家子弟，在龍潭深耕20年，若有機會服務，包含長照、日照、幼兒、毛小孩、公托、身障朋友都是自己關注的對象，此外龍潭觀光也是亮點，期盼可以串聯文創，在龍潭擦亮民進黨招牌。平鎮區劉仁照挑戰第4屆議員，他說，過去公園許多罐頭遊具，自己努力爭取下，平鎮公園越來越多，也有許多特色，而少子化是國安危機，如何提升生育率，照顧年輕爸媽，都是要努力的部分。新屋區陳睿生則說，努力用議員配合款協助社區發展協會、學校，使新屋的學校沒有城鄉差距，但地方還有很多硬體要持續推動，希望鄉親給自己機會，打造更宜居的新屋。

王義川說，桃園是台灣發展重心，北桃園是經濟、南桃園是文化核心，希望優秀的候選人在接下來4年好好監督市政，為市政發展努力，自己也會全力輔選，4名現任民代余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生都很優秀，也希望在龍潭為張贊聞拿下民進黨這席，讓桃園更好。王義川也說，自己的任務是全部提名的議員都能當選，23名現任連任，新人有所突破。

