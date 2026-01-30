綠立院總召之爭！綠委指按規矩走：很幸運能選the best of the best

記者楊士誼／台北報導

民進黨近期展開黨團幹部改選登記，現任總召柯建銘登記續選，立委蔡其昌也登記參選總召，挑戰柯建銘。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日表示，有參選意願者當然都會君子之爭，黨團做的決定共同承擔；民進黨立委吳思瑤也表示，一場民主競爭怎會有人歪曲成鬥爭？而黨團很幸運「可以在兩位the best 身上，我們能夠選擇 the best of the best」。

鍾佳濱受訪時則表示，向來幹部的產生就是循著既有的規矩進行。而登記日期到今天下班前為止，目前所知有意願參選的人當然都會君子之爭。至於黨團做的決定黨團共同承擔，會團結、支持未來的黨團幹部，繼續帶領黨團來完成向全民交付的使命。

吳思瑤則指出，良性、民主的競爭，怎麼會有人把它歪曲成在鬥爭？有意願者登記，後續還有協調、徵詢的程序，即便進入票選，黨團也絕對都奉行民主的程序。而在黨團內論資歷、輩分，當然柯建銘總召是「國會的百科全書」，是國會無人能夠超越的、最熟悉國會運作的資深立委，也是永遠認為民進黨團最不可或缺的總召。而蔡其昌過去八年立院副院長的資歷，身段柔軟、嫻熟議事程序，也是非常強大的競爭者。「兩位論資歷、輩分、能力都是the best。民進黨團非常的幸運，可以在兩位the best 身上，我們能夠選擇 the best of the best」。

