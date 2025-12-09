綠籲助理費除罪化懸崖勒馬 (圖)

[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴

