綠籲助理費除罪化懸崖勒馬 藍續聽各界意見

（中央社記者王揚宇、王承中台北9日電）民進黨立法院黨團今天質疑，國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，恐讓助理費成為立委小金庫，呼籲國民黨懸崖勒馬，趕緊撤案。立法院衛環委員會11日將邀請勞動部長洪申翰進行專題報告，說明此修法是否影響國會助理勞權。

對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強上午在立法院接受媒體聯訪表示，黨團會繼續聽取社會各界意見。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。國民黨立法院黨團8日召開幹部會議，決定此案不急著處理，待各界充分討論並形成共識後，再做後續處理。此外，立法院國會助理工會12日擬在立法院議場外抗議修法。

陳玉珍所提修法版本重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲與沈伯洋、副書記長林月琴召開「國民黨修法自肥！助理費成小金庫」記者會。

鍾佳濱說，此案不是立法院內部的事務，而是涉及整體國家法制，如果修法通過，等同一年幫立委加薪新台幣779萬元，還免檢據核銷，成為立委的小金庫，想怎麼花就怎麼花。

鍾佳濱認為，此修法恐影響國會助理工作權益，因此立法院社會福利及衛生環境委員會11日將調整議程，加開專題報告，邀請擔任過立委及幕僚的洪申翰列席，說明這次修法將如何影響國會助理的工作權益。立法院司法及法制委員會10日審查審計部組織法修法版本，當天也將請審計長說明公款公用該如何檢據核銷等。

鍾佳濱說，這件事情絕不是國民黨的家務事，而是攸關全民納稅錢是否成為立委自肥的小金庫、是否要幫每位立委加薪779萬元等，請國民黨懸崖勒馬，回頭是岸。

林月琴指出，既然是「公費」助理，就應由國家保障其專業與權益。國會助理費是應該公開的公帑，而非看不見的小金庫，此修法版本是倒退的修法、幫特定人士開後門，呼籲國民黨撤回。（編輯：萬淑彰）

