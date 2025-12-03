綠籲挺台成跨黨派共識

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，更新與台灣往來相關規範；民進黨立委吳思瑤3日強調，該友台法案獲美國國會跨黨派支持，感嘆「挺台」何時也能成為台灣政壇跨黨派共識？在野黨則持保留態度，雖樂見美方任何有助於中華民國利益的立法，但也指出該法案許多法條僅具宣示性，實質效益仍未明。

吳思瑤表示，《台灣保證實施法案》在美國國會是民主黨、共和黨聯合提出，顯示挺台灣或抵禦中國的威權霸凌是各國政府的「現在進行式」，更是國會跨黨派共識。她批評，「為什麼在野黨卻不忠誠？」民進黨要通過增加國防預算、強化國安的法案，都被在野黨加以阻擋，「挺台難道不能也是台灣的跨黨派共識嗎？」

國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨對於任何有助於中華民國國家利益的法案通過，都敬表歡迎，但《台灣保證實施法案》的內容多是宣示性條文，牽涉實質利益的部分比較少，而「美國是一個非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為。」

民眾黨同樣表示樂見，但強調「外求盟友，必先內修實力」，台灣必須強化自身各方位的實力、提升科技產業的不可取代性，並以穩定充足的能源建構經濟韌性，唯有具備足夠的自我實力與戰略價值，國際上的友台制度才能真正轉化為長遠可靠的安全保障。