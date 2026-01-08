綠籲支持國防讓預算付委審議 藍：先編列軍人加薪

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北8日電）空軍1架F-16V戰機6日在花蓮外海失聯，民進黨團幹事長鍾佳濱今天說，這段時間應不分朝野支持國防安全，從讓相關條例及預算付委審議做起，找出問題的解方；國民黨團則表示，絕對沒有反對國防，軍人加薪預算一編列，國防預算就審了。

空軍一架F-16V戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強表示，民進黨執政有兩個要訣，把危機變造謠契機，把悲劇演成卸責大戲，防寒衣、F-16V、防撞系統，立法院有審有過沒刪，買了都沒到。

廣告 廣告

羅智強認為，武器有沒有到位，是飛官安全之所依，台灣是花錢買武器的買方，沒有能力準時要求賣方準時交貨，還推給在野黨、立法院，對得起保家衛國的國軍嗎。總預算、國防預算目前未審，是總統賴清德在卡，軍人加薪預算一編列，國防預算就審了，為什麼這麼瞧不起、踐踏軍人。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，針對民進黨立委王定宇帶風向，要求在野黨為軍購預算背書，國民黨團絕對沒有反對國防，反對的是用國軍當政治擋箭牌、用飛官的生命替政府失能埋單。國防不是口號，軍購不是朝貢，良心更不應該在預算表裡消失。

鍾佳濱在受訪時則表示，失事原因尚在調查，在結果出來前，各種的因果連結都沒有必要，因為目前最重要的就是希望飛官能夠安全，期盼各界秉持先救人，再找出問題，然後找出解方。

鍾佳濱說，網路上很多民眾在探討國防預算、國防特別條例等，也有人說因為反對預算，因此造成什麼情形，或是支持預算，但還是沒有解決什麼狀況等，但他認為，這樣的因果連結沒必要。應把力氣放在真正能建立國防力量的討論才是有效的，呼籲在這段時間，應不分朝野支持國防安全，從讓相關條例及總預算付委審議做起，找出問題的解方。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1150108