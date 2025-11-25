綠籲收回歧視言論 李四川：「穿著漂亮」說非指蘇巧慧

（中央社記者葉素萍、楊淑閔台北25日電）即將代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧日前表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢；可能的潛在對手、台北市副市長李四川回應「施政並非穿著漂亮」。民進黨性別平等事務部今天說，請李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟。

李四川接受中央社記者電話訪問時說，當時媒體問他，有人提到新北市副市長劉和然拍攝了定裝照，所以他說「施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，此陳述不是指蘇巧慧。

民進黨性別平等事務部今天透過臉書發文表示，強烈譴責李四川對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」。

民進黨性平部表示，李四川故意不談蘇巧慧擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤。

民進黨性平部認為，這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，呼籲李四川收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長。（編輯：謝佳珍）1141125