綠籲朝野9日院會支持總預算案、國防條例付委

（中央社記者林敬殷台北7日電）115年中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例僵局未解，朝野9日將再次對壘。民進黨立法院黨團今天表示，政黨在保護國家應該不會有所疑慮，保家衛國不能只是前線國軍官兵的事，是全民的事，呼籲在野黨9日院會能支持付委審查。

民眾黨前主席柯文哲近日動作頻頻，行政院前政務委員張景森在臉書發文直言，柯文哲拜會朝野是告別民眾黨主席黃國昌「中二搗蛋路線」，並稱解決僵局的關鍵在柯文哲。

柯文哲則以總預算卡關為例，反指是在總統賴清德一念之間。他表示，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」自己被關了一年可一笑置之，但民進黨政府不應把司法當政治工具，如果執政黨真的要對黃國昌動手，「這一次我就不一樣，一定採取焦土政策」。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，按照柯文哲的說法，如果民眾黨涉及司法案件的訴訟十分平順，會被外界認為是執政當局拿司法獨立為交換條件，若司法官司有什麼進展，是否會反過頭來指責執政者沒有兌現承諾，放棄政黨合作，這樣的包牌式的發言，以為司法是民進黨可以控制，尤其是民眾黨被媒體指涉到的司法爭訟。他表示，柯文哲這樣的發言，令人擔憂。

鍾佳濱說，在公共事務上，有共同的目標，朝野還是可以合作，但不能拿司法獨立為代價當交換條件。柯文哲的發言已超越社會大眾對於台灣司法獨立的認知，糟蹋司法獨立非常不應該，民進黨團希望能光明磊落談政黨合作，共同守護進步價值。

黨團副幹事長范雲表示，爭議的法案一定要落實討論，日前三讀通過的青年基本法、外送專法，一開始朝野立委有許多分歧、歧異，透過充分的討論，逐步達成共識，她呼籲國安法、人工生殖法可以充分討論，釐清爭議、縮小爭議、凝聚共識。

黨團副幹事長沈伯洋表示，政黨在政治上有意見不同，但在保護國家的層面，應該是不會有所疑慮，在野黨若有疑慮，應先付委審查，透過討論後來調整，現在遲遲不肯進入外交及國防委員會審查，是在拖台灣的時間。

鍾佳濱說，保家衛國不能只是前線國軍官兵的事，是全民的事，是不分黨派都要全力支持，包括國防特別條例、軍購及預算，容或有不同見解、討論空間，但不能在程序委員會擋下不交付審查，希望在9日院會能夠接受。（編輯：楊凱翔）1150107