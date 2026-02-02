綠籲李貞秀放棄中國籍 陳智菡：勿忘特別法兩岸關係條例

（中央社記者林敬殷、陳俊華台北2日電）中配李貞秀在立法院新會期遞補成為民眾黨不分區立委，民進黨立委吳思瑤今天說，國籍法不是針對個人，也不是針對中配，李貞秀何不花30秒下載放棄國籍申請表。民眾黨團主任陳智菡說，不要忘記，台灣還有一部特別法「兩岸人民關係條例」，用來規範兩岸人民關係。

民眾黨執行不分區立委2年條款，包含林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌，2月1日辭去立委職務。後續遞補者為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及李貞秀。

立法院新會期今天報到，吳思瑤拿出放棄國籍申請表說，李貞秀有時間寫聲明批評她，為何不花30秒上網下載「退出中華人民共和國國籍申請表」，並檢附相關文件給中華民國內政部，證明要奉行台灣的憲法跟法律規範。當一位合法合規的台灣立委，「有這麼困難嗎」。

吳思瑤指出，國籍法第20條不是針對李貞秀個人，也不是針對中國籍配偶，是針對在台灣要取得公職身分的所有人，不分國籍，且不只是對中國、對所有國籍的參政者，都要依循國籍法第20條規範。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，民眾黨團也曾有一位國籍不是台灣的前立委麥玉珍，民眾黨團應該問麥玉珍當時如何放棄原來國籍。若李貞秀無法放棄，就是民眾黨雙標，反過來甩鍋給台灣政府。

至於行政院各部會屆時是否不答詢李貞秀，陳培瑜說，尊重行政院的判斷，每一位立委都可參與機密會議，索取相關機密資料。她呼籲立法院長韓國瑜，是否在立院本會期推動修法，阻止有雙重國籍的立委參與機密會議、拿取機密文件。

對於民進黨立委的質疑，陳智菡受訪表示，李貞秀已依台灣規範，到中國申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，現階段兩岸架構下，沒有人能夠做到這件事。李貞秀明天宣誓的時候，會跟大家報告是透過什麼方式放棄國籍。

陳智菡指出，拿越南籍或美國籍來類比中國籍，都非常荒謬可笑，越南、美國與中國，跟台灣的關係是一樣的嗎。不要迴避憲法，也不要忘記，「台灣還有一部特別法，叫作兩岸人民關係條例」，就是在規範中國跟台灣間兩岸人民的關係。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150202