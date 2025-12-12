綠籲雙城論壇別當「龜孫子」 蔣萬安反嗆

▲台北市長蔣萬安前往市議會市政總質詢。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 內政部以打詐為由封鎖社群軟體「小紅書」，由於該社群公司總部位於上海，綠議員呼籲台北市長蔣萬安12月27、28日赴上海雙城論壇時，應要喊話上海政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。對此，蔣萬安今（12）日反嗆，雙城論壇是民進黨政府陸委會所核准，過去大力反對雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇反應小紅書的事，也是議員，「所以龜孫子3個字留給議員自己用就好。」

蔣萬安今日前往市議會市政總質詢，媒體詢問簡舒培批評市府不要當龜孫子，跪求上海陪你辦統戰大會？蔣萬安說，你想要抹黑成統戰大會的雙城論壇是你們民進黨陸委會樂觀其成，而且批准，過去大力反對舉辦雙城論壇，「現在又要我藉由雙城論壇幫你中央反應小紅書的事情，也是你大議員，所以龜孫子三個字我想留給議員自己用就好。」

針對勞動部大刪雙城論壇預訂簽署的職訓MOU內容，蔣萬安回應表示，日前確實之前花了一些時間溝通跟協調，現在也做了修正，中央也已經批准，市府接下來也希望能夠一切順利。

媒體追問上海有對此不開心嗎？蔣萬安回應說，主要他們當然會需要一點時間，來來回回做一些修訂，市府就是全力促成，希望能夠各方都能夠接受，也按照程序跟規定完成這些程序。

