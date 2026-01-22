綠網軍帶風向稱「在高雄都看不到柯志恩」 本尊現身回3字獲萬破讚

藍綠白各陣營持續布局2026九合一大選，其中高雄市長部分，國民黨由立委柯志恩再度出戰，民進黨則是提名初選勝出的立委賴瑞隆。只不過近日有民調公布，賴瑞隆輸給柯志恩6.3個百分點，結果有青鳥在網路發文帶風向稱「在高雄都看不到柯志恩」，結果釣出本尊留言打臉。

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（資料照／中天新聞）

《ETtoday》19日公布的最新民調顯示，2026年高雄市長選戰在藍、綠對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距達6.3個百分點。不過，調查也顯示仍有6.4%市民表態不投票或投廢票，另有11.9%尚未決定。交叉分析結果顯示，藍、綠基本盤各自歸隊明顯，而在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵因素。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

只不過柯志恩目前氣勢看漲，網路上開始有挺綠網軍帶風向，有女青鳥在Threads社群發文帶風向稱：「這柯又來騙了！上一次選輸說要深耕地方？所有街坊居然沒幾個人認識她，真他X的騙子！試問『在高雄深耕』是怎樣？」

有青鳥在網路帶風向稱在高雄沒看到柯志恩結果引發本尊在底下回應。（圖／翻攝自TThreads）

只不過青鳥此舉，竟釣出柯志恩本尊留言，她簡短回「留友笑」，展現出絲毫不心虛的坦然應對，一天之內就吸引破萬脆友點讚。

