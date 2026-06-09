綠網軍超譯丟臉到國外 韓人罵爆青鳥「噁心的政治野狗」

韓國3日地方選舉，全國1萬4300個投票所，多達67處發生選票不足的離譜情況。上萬人6日在首爾市區包圍計票地點SK奧運手球體育館，要求當局重新選舉。（路透）

南韓3日舉行地方選舉投票，執政黨大勝贏得12席一級行政區市長。但首都首爾市松坡區一處投票所發生選票短缺的罕見烏龍，引發選民抗議，部分人喊出「重新選舉」。沒想到口號被青鳥超譯成發音近似的「滅中共」渲染，此舉引發韓國輿論大反彈。

根據《自由時報》報導提到，有許多南韓民眾質疑本次選舉存在舞弊等問題，紛紛上街抗議、高喊「重新選舉」（재선거），該詞發音與中文「滅中共」極為相似，引發討論。

然而實際確認「재선거」（再選舉、重新選舉）的發音，中文諧音應較近似「切松果」，而非「滅中共」，兩者發音有明顯的出入。

廣告 廣告

資訊傳播快速的時代，民進黨小編過去發挺戒嚴文，已曾觸怒韓國人。這次側翼青鳥牽強附會、張冠李戴的行為更是引發韓國網友強烈不滿，有人嚴正駁斥「不管你是不了解還是故意的，你的言論都侮辱了我們抗議的本質！」粉專「觸極者」引述部分韓網留言：「造謠的，台灣人稱青色的鳥」、「懷疑台灣人智商」、「台灣人太瘋狂，為了達到執政目的」、「台灣人比中國人極端」。

「政知局」粉專指出，過去民進黨和青鳥挺戒嚴，惹到南韓左派和中間選民，被罵「噁心的蟾蜍」；這次又被南韓右派質疑台灣有心人士假裝台韓友好，卻製造假新聞抹黑韓國政治形象，企圖將韓國拉入台海地緣政治衝突，痛批青鳥「噁心的政治野狗」。

網友表示「問題來了，青鳥到底是韓國人眼中的野狗還是蟾蜍？」、「左派和中間民眾認為青鳥是蟾蜍，右派認為青鳥是野狗」、「別那麼複雜，就畜生」、「不是人就對了」、「青鳥最厲害的地方不是嘴砲也不是抗中保台，是外地不同立場的人都得罪一遍」、「青鳥蠢到韓國去也算是另類的台灣之光」、「讓世界看見台灣」、「民退黨真的有夠丟臉」、「下次會說韓國人上街唱島嶼天光」。

【看原文連結】