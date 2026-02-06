綠緊盯李貞秀立委資格 民眾黨批與其放話不如認真做正事

針對中央嚴格處理新科立委李貞秀資格，民眾黨主席黃國昌(中)6日召開參選新北市長首場政見發表會，會後受訪批評民進黨政府法試圖將陸配參政權空洞化，呼籲與其放話進行政治攻擊，不如認真做正事。（鄧博仁攝）

內政部與陸委會近日相繼指出，民眾黨新科立委李貞秀尚未放棄中國大陸國籍，並強調未來在立法院相關審查上，將以最嚴格條件處理。對此，代表民眾黨參選新北市長的黨主席黃國昌，今（6）日受訪時批評，指民進黨政府法換人執政，法律的解釋也可隨時變動，試圖將陸配參政權空洞化，呼籲執政黨與其一天到晚放話進行政治攻擊，不如認真做正事。

黃國昌今日主持宣布參選新北市長首長政見發表會，受訪時回應陸配參政權目前在賴清德總統上任後的政府脫離「依法行政」最重要的法治國家精神；強調同樣是民進黨執政，為何在《兩岸人民關係條例》與《國籍法》上，賴清德政府與前總統蔡英文時期卻出現截然不同的解釋，現任陸委會的說法也與前主委邱太三完全不一樣。

黃國昌質疑，同一個民進黨，只要換人執政，法律的解釋也可以隨時變換嗎？直言民進黨政府透過自己的政治目的，恣意的解釋法規，甚至出現跟過去完全不一樣的解釋，試圖實質空洞化陸配的參政權，強調不是一個負責任的政府應該有的態度。

