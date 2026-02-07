綠緊盯李貞秀立委資格 醫戳破法理盲點：別硬扯國籍

民眾黨立委李貞秀。（資料照片）

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，屢遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，時常批判時事的精神醫師沈政男表示，兩岸不是國籍問題，是戶籍問題，陸配擔任公職應適用《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》，李貞秀可以安心當立委，完全沒有問題。

沈政男6日在個人YT頻道表示，綠營主張李貞秀應依《國籍法》第20條解職的邏輯，是將「參選資格」與「就任資格」切割為兩套法律處理，亦即在台設籍滿10年的陸配，依《兩岸人民關係條例》可登記為公職候選人，當選後卻要回頭適用《國籍法》，要求放棄所謂外國國籍。沈政男批評，綠營這種解釋「非常奇怪」，是硬扯。

沈政男從立法時空背景分析，《國籍法》最早制定於1929年，當時根本不存在兩岸分治的政治現實，其所稱的「外國」概念，並未涵蓋中華人民共和國，即便後來修法增訂第20條，其所規範的仍是「中華民國國民在擔任公職期間再取得外國國籍」的情形，屬於單向限制。

他說，陸配參政的法律依據，是1992年立法的《兩岸人民關係條例》，第21條明定，大陸地區人民在台設籍滿一定年限後，即可登記為公職候選人，目前門檻為10年，反過來講，就是滿10年就可以參選公職。

「給他參選，就是要給他擔任公職，哪有說，你參選後當選，不能當公職。」沈政男指出，《兩岸人民關係條例》不是用「國籍」來規範陸配參選資格，是依據「戶籍與護照」來規範。他強調，兩岸不是國籍問題，是戶籍問題。

沈政男表示，即便民進黨堅持主張解職，依法亦應由立法院依程序處理，而非由行政機關或立法院長片面決定，況且「立委有沒有雙重國籍，不是劉世芳說了算」，立法院長韓國瑜亦不具備解職權限，韓國瑜不必理會民進黨的解職要求。他認為，李貞秀的立委資格在現行法律架構下站得住腳，她可以好好當立委，完全不用擔心。

