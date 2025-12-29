綠線藝文特區站「大樹意象」將點燈 凌濤：桃園捷運建設新里程碑

國民黨籍市議員凌濤視察桃園捷運綠線G11藝文特區站工程。圖：凌濤提供

桃園捷運綠線G11藝文特區站「大樹意象」，今(29)日傍晚5時30分將由桃園市長張善政點燈，象徵桃園升格直轄市後、捷運建設進度超前里程碑。國民黨籍市議員凌濤表示，此次在過年前提早點亮G11藝文特區站出入口的燈光，一路點燈到2026新年當天，不僅是點亮了溫暖，也代表點亮了桃園的重要發展。

凌濤說，桃園市民關心已久的捷運綠線通車時程，在張善政跟整個捷運工程局團隊努力下，超前進度，力拼2026年底G11藝文特區站通車至G15b坑口站，就是希望盡快給市民一個便捷、迅速的大眾運輸工具，提升桃園市的居住品質及經濟發展。

凌濤指出，而作為桃園發展中心的藝文特區，結合了市立圖書館總館、展演中心，是重要的驅動核心引擎，更需要有特別的意象；捷運G11藝文特區站的大樹站體相當亮眼，設計靈感來自旁邊的展演中心「鐵玫瑰意象」，從「展演」的概念擴展至「展顏」，並結合生命樹與綠葉交織的元素，打造全台少見由單一鋼構支撐的頂棚木結構，整個站體就是一顆大樹。從鐵玫瑰、生命樹，再到G11藝文特區站的大樹站體，象徵桃園從縣升格成直轄市，一步一腳印的發展歷程。

凌濤強調，他未來會與張善政一同努力，更優化桃園的大眾運輸捷運、通勤公車、及周遭高品質的生活環境，一起讓桃園更好、更亮眼。

