綠罵蔣萬安花瓶 她轟：永遠的雙標

▲國民黨發言人江怡臻說，民進黨性平部罵李四川，但性平部自己卻用「花瓶」來罵蔣萬安。民進黨就是永遠的雙標。」（圖／新藍圖連線提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川日前受訪說，「施政並非要穿得漂漂亮亮」，引發民進黨性別平等部不滿，認為對民進黨立委蘇巧慧不尊重，指控這是歧視發言並要求收回，並說李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安。國民黨發言人江怡臻說，「民進黨性平部罵李四川，但性平部自己卻用『花瓶』來罵蔣萬安。民進黨就是永遠的雙標。」

李四川澄清，他的發言並非針對蘇巧慧。他表示，當時是媒體詢問他關於新北市副市長劉和然拍攝定裝照的看法，因此他才回應「施政並非穿著漂亮，還是要以政績為主」，強調重點在於施政的實質成果。

